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Поздравление с 74-летием со дня основания Китайской Народной Республики
В телеграммах руководители Партии и государства Вьетнама признали и поздравили с достижениями в социально-экономическом развитии, реформах и открытости, достигнутых Партией, государством и народом Китая за последние 74 года, уверены, что под руководством Коммунистической партии Китая, ядром которой является Генеральный секретарь, Председатель Си Цзиньпин, Китай успешно выполнит стратегические цели и задачи развития, поставленные XX съездом Коммунистической партии Китая, построит современную, процветающую, демократическую, цивилизованную, гармоничную и красивую социалистическую страну, активно способствующую миру, стабильности и процветанию в регионе и во всем мире.
Руководители нашей Партии и государства подтверждают, что Партия, государство и народ Вьетнама последовательно определяют Китай как важного стратегического партнера и главный приоритет во внешней политике Вьетнама, подчеркивая, что 2023 год имеет важное значение для вьетнамско-китайских отношений в связи с 15-летием всеобъемлющего стратегического партнерства. Это также важная веха, чтобы оглянуться на пройденный путь, подвести итоги и совместно спланировать будущее устойчивого, долгосрочного развития традиционных, дружественных, добрососедских отношений и всеобъемлющего стратегического партнерства сотрудничества между Вьетнамом и Китаем.
По этому случаю вице-премьер Чан Лыу Куанг, председатель Руководящего комитета Вьетнамско-Китайского двустороннего сотрудничества, министр иностранных дел Буй Тхань Шон направили поздравительные телеграммы Заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, председателю Руководящего комитета китайско-вьетнамского двустороннего сотрудничества, министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.