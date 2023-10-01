Поздравление с 74-летием со дня основания Китайской Народной Республики

Генсек, Председатель КНР Си Цзиньпин приветствовал Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга и высокопоставленную вьетнамскую делегацию с официальным визитом в Китай в конце октября - начале ноября 2022 года. Фото: Чи Зунг/ВИА