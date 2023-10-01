Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Поздравление с 74-летием со дня основания Китайской Народной Республики

В телеграммах руководители Партии и государства Вьетнама признали и поздравили с достижениями в социально-экономическом развитии, реформах и открытости, достигнутых Партией, государством и народом Китая за последние 74 года
  Генсек, Председатель КНР Си Цзиньпин приветствовал Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга и высокопоставленную вьетнамскую делегацию с официальным визитом в Китай в конце октября - начале ноября 2022 года. Фото: Чи Зунг/ВИА  
По случаю 74-й годовщины Китайской Народной Республики (1 октября 1949 г. – 1 октября 2023 г.) Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг и Президент Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонг направили поздравительные телеграммы Генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Китая, Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину; Премьер-министр Фам Минь Тьинь направил поздравительную телеграмму Премьер-министру Госсовета Китая Ли Цяну; Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ направил поздравительную телеграмму главному члену Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

В телеграммах руководители Партии и государства Вьетнама признали и поздравили с достижениями в социально-экономическом развитии, реформах и открытости, достигнутых Партией, государством и народом Китая за последние 74 года, уверены, что под руководством Коммунистической партии Китая, ядром которой является Генеральный секретарь, Председатель Си Цзиньпин, Китай успешно выполнит стратегические цели и задачи развития, поставленные XX съездом Коммунистической партии Китая, построит современную, процветающую, демократическую, цивилизованную, гармоничную и красивую социалистическую страну, активно способствующую миру, стабильности и процветанию в регионе и во всем мире.

Руководители нашей Партии и государства подтверждают, что Партия, государство и народ Вьетнама последовательно определяют Китай как важного стратегического партнера и главный приоритет во внешней политике Вьетнама, подчеркивая, что 2023 год имеет важное значение для вьетнамско-китайских отношений в связи с 15-летием всеобъемлющего стратегического партнерства. Это также важная веха, чтобы оглянуться на пройденный путь, подвести итоги и совместно спланировать будущее устойчивого, долгосрочного развития традиционных, дружественных, добрососедских отношений и всеобъемлющего стратегического партнерства сотрудничества между Вьетнамом и Китаем.

По этому случаю вице-премьер Чан Лыу Куанг, председатель Руководящего комитета Вьетнамско-Китайского двустороннего сотрудничества, министр иностранных дел Буй Тхань Шон направили поздравительные телеграммы Заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, председателю Руководящего комитета китайско-вьетнамского двустороннего сотрудничества, министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр: Необходимо приложить больше усилий для выполнения поставленных задачей в 2023 году

Премьер-министр: Необходимо приложить больше усилий для выполнения поставленных задачей в 2023 году

Утром 30 сентября под председательством премьер-министра Фам Минь Тьиня открылось очередное заседание правительства в сентябре 2023 года и онлайн-конференция правительства с местностями.
ПОДРОБНЕЕ

Top