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НОВОСТИ

Поздравление с Национальным праздником Республики Сербии

В тот же день министр иностранных дел Буй Тхань Шон направил поздравительную телеграмму первому заместителю премьер-министра, министру иностранных дел Сербии Ивице Дачичу.
  Национальный флаг Сербии. Фото: Consilium.europa.eu  
По случаю 219-й годовщины Национального дня Республики Сербия (15 февраля 1804 г. - 15 февраля 2023 г.) 15 февраля исполняющий обязанности президента Во Тхи Ань Суан направила поздравительную телеграмму президенту Александру Вучичу, премьер-министр Фам Минь Тьинь направил поздравительную телеграмму премьер-министру Ане Брнабич, председатель Национального Собрания Выонг Динь Хюэ направил поздравительную телеграмму председателю Национального Собрания Владимиру Орличу.

В тот же день министр иностранных дел Буй Тхань Шон направил поздравительную телеграмму первому заместителю премьер-министра, министру иностранных дел Сербии Ивице Дачичу.
    

 

ВИА/ИЖВ

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