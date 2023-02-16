Поздравление с Национальным праздником Республики Сербии

Национальный флаг Сербии. Фото: Consilium.europa.eu

По случаю 219-й годовщины Национального дня Республики Сербия (15 февраля 1804 г. - 15 февраля 2023 г.) 15 февраля исполняющий обязанности президента Во Тхи Ань Суан направила поздравительную телеграмму президенту Александру Вучичу, премьер-министр Фам Минь Тьинь направил поздравительную телеграмму премьер-министру Ане Брнабич, председатель Национального Собрания Выонг Динь Хюэ направил поздравительную телеграмму председателю Национального Собрания Владимиру Орличу.В тот же день министр иностранных дел Буй Тхань Шон направил поздравительную телеграмму первому заместителю премьер-министра, министру иностранных дел Сербии Ивице Дачичу.