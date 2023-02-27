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НОВОСТИ

Поздравление по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Австралией

По случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Австралией исполняющий обязанности Президента государства Во Тхи Ань Суан направила поздравительное письмо генерал-губернатору Дэвид Херли
По случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Австралией (26 февраля 1973 г. - 26 февраля 2023 г.) 26 февраля 2023 г. исполняющий обязанности Президента государства Во Тхи Ань Суан направила поздравительное письмо генерал-губернатору Дэвид Херли; Премьер-министр Фам Минь Тьинь направил поздравительное письмо премьер-министру Энтони Альбанезе; Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ направил поздравительные послания председателю Сената Сью Лайнс и спикеру Палаты представителей Милтону Дику.

По этому поводу министр иностранных дел Буй Тхань Шон направил поздравительное письмо министру иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

ВИА/ИЖВ

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