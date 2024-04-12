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Поздравление Лаоса и Камбоджи с традиционным Новым годом
В поздравительных письмах лаосским коллегам вьетнамские руководители поздравили Лаос с огромными успехами, достигнутыми партией, государством и народом Лаоса за последнее время, выразили удовлетворение в связи с важным и всесторонним развитием сотрудничества между двумя странами, способствующим неуклонному укреплению отношений великой дружбы, особой солидарности и всеобъемлющего сотрудничества между двумя партиями, двумя государствами и двумя народами.
Руководители Вьетнама выразили твердую уверенность в том, что под мудрым руководством Народно-революционной партии Лаоса (НРПЛ) братский лаосский народ преодолеет все трудности, успешно осуществит Резолюцию XI съезда НРПЛ, достигнет новых больших побед в деле защиты и развития страны, и что Лаос успешно выполнит обязанности Председателя АСЕАН-2024, председателя АИПА-45, его роль и положение продолжат повышаться на региональной и международной арене.
В письмах камбоджийским коллегам вьетнамские руководители поздравили Камбоджу с великими успехами, достигнутыми камбоджийским народом в прошлом году. Они уверены, что под мудрым руководством короля Нородома Сиамони, правительства, Сената и Национальной ассамблеи Камбоджа продолжит обеспечивать мир, стабильность и процветающее развитие. Руководители Вьетнама выразили пожелание, чтобы народ Камбоджи встретил традиционный праздник Чаул Чам Тхмей в радостной, безопасной атмосфере и добился больших блестящих результатов в предстоящее время.
Что касается отношений между двумя странами, то вьетнамские руководители выразили желание, чтобы отношения добрососедства, традиционной дружбы, всеобъемлющего сотрудничества и долговременной стабильности между Вьетнамом и Камбоджей продолжали укрепляться и развиваться на благо народов двух стран, ради мирного, развивающегося и процветающего сообщества АСЕАН.
Министр иностранных дел Буй Тхань Шон также направил поздравительные письма Вице-премьеру, Министру иностранных дел Лаоса Салэмсаю Коммаситу и Вице-премьеру, Министру иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи Сок Ченда Софеа.