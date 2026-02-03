Поздравление Вьетнаму по случаю 96-летия со дня основания Коммунистической партии Вьетнама

Праздничная атмосфера по случаю 96-й годовщины основания Коммунистической партии Вьетнама охватывает многие улицы Ханоя. (Фото: ВИА

По случаю 96-й годовщины основания Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) (3 февраля 1930 г. – 3 февраля 2026 г.) Центральные комитеты Лаосской народно-революционной партии (ЛНРП) и Народной партии Камбоджи (НПК) направили поздравительные послания Центральному комитету КПВ.

В своём послании Центральный комитет Лаосская народно-революционная партия отметил, что Коммунистическая партия Вьетнама является знаменем, ведущим героическое и созидательное революционное дело Вьетнама: выработав правильный, мудрый и умелый политический курс, она привела вьетнамский народ к славным победам в борьбе за национальное спасение, завершившейся освобождением страны и её воссоединением в 1975 году, и на протяжении более чем 40 лет продолжает осуществлять всестороннее обновление.

Выражая глубокую признательность за ценную, эффективную и своевременную поддержку и помощь, оказанную Партией, Государством и народом Вьетнама лаосской революции в прошлом и в настоящее время, лаосская сторона подтвердила приверженность совместной работе с Вьетнамом ради сохранения и дальнейшего укрепления этих редких и особых двусторонних отношений, чтобы они продолжали становиться ещё более прочными и приносили новые плоды.

В своём послании Центральный комитет Народная партия Камбоджи высоко оценил значительные достижения Вьетнама в деле поддержания мира и развития страны во всех сферах, отметив постоянное повышение уровня жизни населения, экономический рост, а также всё более укрепляющуюся роль Вьетнама в регионе и мире.

Народная партия Камбоджи выразила удовлетворение устойчивым развитием традиционной дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя Партиями, Государствами и народами в соответствии с девизом «добрососедство, традиционная дружба, всестороннее сотрудничество и долгосрочная устойчивость». Она выразила уверенность, что под мудрым руководством Коммунистическая партия Вьетнама во главе с То Лам вьетнамская Партия добьётся многих успехов в реализации Резолюции XIV съезда Партии.

В послании также выражено пожелание Вьетнаму успешно стать к 2030 году развивающейся страной с современной промышленностью и уровнем дохода выше среднего, а к 2045 году развитым социалистическим государством с высоким уровнем дохода.