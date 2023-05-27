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Поздравление Аргентины с Майской революцией

Президент Во Ван Тхыонг поздравил своего аргентинского коллегу Альберто Фернандеса по случаю 213-й годовщины Майской революции в Аргентине (25 мая 1810 г. - 25 мая 2023 г.). Президент Во Ван Тхыонг поздравил своего аргентинского коллегу Альберто Фернандеса по случаю 213-й годовщины Майской революции в Аргентине (25 мая 1810 г. - 25 мая 2023 г.).

В тот же день министр иностранных дел Буй Тхань Шон направил поздравительную телеграмму министру иностранных дел, международной торговли и культа Аргентины Сантьяго Андресу Кафьеро.

ИЖВ/ВИА

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