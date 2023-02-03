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Поздравительные телеграммы по случаю 93-й годовщины со дня основания КПВ

Центральные комитеты Народно-революционной партии Лаоса (ЛНРП) и Народной партии Камбоджи (НПК) направили поздравительные телеграммы в ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) по случаю 93-й годовщины со дня основания КПВ (3 февраля).
  Иллюстративное изображение. Фото: ВИА  
Центральные комитеты Народно-революционной партии Лаоса (ЛНРП) и Народной партии Камбоджи (НПК) направили поздравительные телеграммы в ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) по случаю 93-й годовщины со дня основания КПВ (3 февраля).

В своей телеграмме ЦК ЛНРП похвалил КПВ за инициирование и руководство делом Доймой (Обновление) во Вьетнаме, которое добилось больших, всесторонних достижений, способствуя обеспечению политической стабильности, укреплению национальной обороны и безопасности и выполняя двойную цель: профилактики и борьбы с COVID-19, а также социально-экономического восстановления и развития.

КПВ также сыграла роль в построении независимой, самодостаточной экономики, которая интенсивно, экстенсивно и эффективно интегрируется в мир, помогая добиться рекордного экономического роста и повышая уровень жизни людей.

Лаосская партия назвала традиционную дружбу и особую солидарность между двумя странами бесценным общим достоянием и решающим фактором для победы революции каждой страны, заявив, что отношения постоянно культивируются и углубляются во всех аспектах, принося прагматические интересы обоим народам.

Партия, государство и народ Лаоса будут продолжать работать с Вьетнамом в сохранении и развитии особой солидарности во имя мира, дружбы, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.

Лаосская сторона пожелала, чтобы великая дружба, особая солидарность и всестороннее сотрудничество между двумя партиями, государствами и народами были устойчивыми навеки.

В своей телеграмме ЦК НПК поздравил партию, государство и народ Вьетнама с большими достижениями, достигнутыми ими за прошедшее время, и с удовлетворением отметил постоянное развитие традиционной дружбы, солидарности и всестороннего сотрудничества между двумя партиями, государствами. и народов, подтвердив свою решимость и дальше развивать двусторонние отношения.

НПК выразила уверенность, что под разумным руководством КПВ, во главе которой стоит генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг, вьетнамский народ добьется больших успехов и вскоре превзойдет цель превратить Вьетнам в развитую страну с высоким уровнем дохода к 2045 году.

По этому поводу председатель Комиссии по внешним связям ЦК ЛНРП Тонгсаван Пхомвихан и посол Лаоса во Вьетнаме Сенгфет Хунгбоунгнуанг также направили поздравления заведующему Отделом по внешним связям ЦК КПВ Ле Хоай Чунгу.

ВИА/ИЖВ

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