НОВОСТИ
Поздравительные телеграммы и письма руководителей зарубежных стран по случаю 80-летия Национального дня Вьетнама
Лаосские руководители тепло поздравили Вьетнам, подчеркнув, что его победы являются бесценным опытом и большим источником вдохновения для Лаоса в деле защиты и развития страны. Они выразили твердую уверенность в том, что под мудрым и правильным руководством КПВ во главе с Генеральным секретарем То Ламом вьетнамский народ достигнет еще более значительных успехов в реализации Резолюции 13-го съезда партии и успешно проведет 14-й съезд КПВ, продолжая строить современную индустриальную страну с целью создания «богатого народа, сильной страны, демократии, справедливости и цивилизации».
(2) Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму Генеральному секретарю ЦК КПВ То Ламу и Президенту СРВ Лыонг Кыонгу; Премьер Госсовета КНР Ли Цян направил телеграмму Премьер-министру СРВ Фам Минь Тиню; Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи направил телеграмму Председателю Национального собрания СРВ Чан Тхань Ману.
В своих телеграммах китайские руководители поздравили Вьетнам с достигнутыми успехами: политическая и социальная стабильность, быстрый экономический рост, постоянное улучшение уровня жизни населения, растущее международное и региональное влияние. Они выразили уверенность, что под стойким руководством ЦК КПВ Вьетнам будет твердо продвигаться по пути социализма, соответствующему его национальным условиям, успешно проведет 14-й съезд КПВ и решительно будет двигаться к достижению двух столетних целей, связанных с укреплением партии и государства.
(3) Король Камбоджи Нородом Сиамони, Председатель Народной партии Камбоджи, Председатель Сената Королевства Камбоджа Хун Сен, Председатель Национального собрания Камбоджи Хуон Судари и Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет направили поздравительные письма Генеральному секретарю ЦК КПВ То Ламу, Президенту СРВ Лыонг Кыонгу, Премьер-министру СРВ Фам Минь Тиню и Председателю Национального собрания СРВ Чан Тхань Ману.
В своих посланиях камбоджийские руководители выразили восхищение быстрым и всесторонним развитием Вьетнама, его растущей ролью и положением в регионе и в мире. Они подчеркнули, что празднование 80-летия Августовской революции и Национального дня 2 сентября является историческим событием, отражающим силу и единство вьетнамского народа в деле построения процветающей, современной и самостоятельной страны под мудрым и стойким руководством КПВ на протяжении восьми десятилетий. Руководители Камбоджи выразили уверенность, что под талантливым руководством КПВ во главе с Генеральным секретарем То Ламом Вьетнам достигнет своей цели – стать страной с высоким уровнем дохода к 2045 году.
Они также высоко оценили добрососедские отношения, традиционную дружбу и всеобъемлющее, долгосрочное и устойчивое сотрудничество между двумя странами; выразили уверенность, что на основе, заложенной многими поколениями руководителей и народов обеих стран, дружеские и тесные отношения сотрудничества между двумя партиями, государствами и народами будут и впредь укрепляться во имя интересов обоих народов, мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире.
(4) Первый секретарь ЦК Компартии Кубы, Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес направил поздравительное письмо Генеральному секретарю ЦК КПВ То Ламу и Президенту СРВ Лыонг Кыонгу.
В своем письме кубинский лидер подчеркнул, что провозглашение 80 лет назад Демократической Республики Вьетнам, предшественницы современной Социалистической Республики Вьетнам, стало важной исторической вехой, воплотившей мечту о богатой, мирной и развитой стране. Товарищ Мигель Диас-Канель Бермудес отметил, что победы Вьетнама в борьбе против колониализма и империализма, а также достижения в деле обновления страны сегодня являются великим источником вдохновения для народов, борющихся за независимость и свободу.
(5) Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Генеральному секретарю ЦК КПВ То Ламу и Президенту Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонгу. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил телеграмму Премьер-министру СРВ Фам Минь Тиню. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин направили поздравительные письма Председателю Национального собрания СРВ Чан Тхань Ману.
Российские руководители сердечно поздравили руководство и народ Вьетнама с великим праздником, отметив, что за прошедшие 80 лет Вьетнам достиг значительных успехов и сегодня уверенно движется по пути социально-экономического прогресса, обладая все возрастающим авторитетом в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на международной арене. Высшие руководители России подчеркнули, что всеобъемлющее стратегическое партнёрство развивается позитивно, а согласованные усилия в решении региональных и международных вопросов приносят хорошие результаты на основе взаимного уважения и учёта интересов друг друга.
По этому случаю Председатель всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев и Председатель Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов направили поздравительные письма Генеральному секретарю ЦК КПВ То Ламу.
(6) Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму Генеральному секретарю ЦК КПВ То Ламу и Президенту СРВ Лыонг Кыонгу. Премьер Кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон направил поздравительную телеграмму Премьер-министру СРВ Фам Минь Тиню.
В своих телеграммах руководители КНДР направили поздравления руководству, партии, правительству и народу Вьетнама, пожелали вьетнамскому народу новых великих успехов в деле строительства социалистического государства, выразили уверенность, что традиционные дружеские отношения между двумя партиями и двумя странами будут развиваться в соответствии с делом социализма и общими интересами народов двух стран.
(7) Президент Республики Индия Друпади Мурму направила поздравительное письмо Президенту СРВ Лыонг Кыонгу. Премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди направил поздравительные телеграммы Генеральному секретарю ЦК КПВ То Ламу и Премьер-министру СРВ Фам Минь Тиню.
В письме и телеграммах индийские руководители выразили восхищение мужеством и стойкостью вьетнамского народа в деле защиты и строительства страны; подчеркнули, что повышение уровня отношений Индия – Вьетнам до всеобъемлющего стратегического партнёрства отражает древние связи, политическое доверие, взаимопонимание и общность ценностей.
По этому случаю Генеральный секретарь Коммунистической партии Индии (CPI) также направил поздравительное письмо ЦК КПВ.
(8) Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух направил поздравительную телеграмму Президенту СРВ Лыонг Кыонгу. Премьер-министр Монголии Гомбоджав Занданшатар направил телеграмму Премьер-министру СРВ Фам Минь Тиню. Председатель Государственного Великого Хурала Монголии Дашзэгвийн Амарбайасгалан направил телеграмму Председателю Национального собрания СРВ Чан Тхань Ману.
В своих телеграммах монгольские руководители поздравили с большими достижениями, которых партия, государство и народ Вьетнама добились в строительстве и развитии страны за 80 лет, и выразили уверенность, что под руководством КПВ вьетнамский народ достигнет ещё больших успехов, внося вклад в укрепление своей богатой и сильной страны и повышение её международного авторитета.
По случаю юбилея Министр иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонгсаванг Пхомвихан, заведующий Отделом международных связей ЦК Народно-революционной партии Лаоса Бунлеуа Фанданувонг, Министр иностранных дел Республики Куба Бруно Родригес Паррилья, Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи направили поздравительные письма и телеграммы Исполняющему обязанности Министра иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Ле Хоай Чунгу.