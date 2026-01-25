Поздравительные телеграммы и письма Генеральному секретарю ЦК КПВ XIV созыва То Ламу

Генеральный секретарь То Лам. Фото: ВИА

По случаю переизбрания товарища То Лама Центральным комитетом Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) XIV созыва на должность Генерального секретаря ЦК КПВ XIV созыва, Первый секретарь Коммунистической партии Кубы, Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес; Президент Российской Федерации Владимир Путин; Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев; Председатель Либерально-демократической партии Японии, Премьер-министр Японии Такаити Санаэ; Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух; Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко; Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Сергей Сыранков; Президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега Сааведра и сопредседатель Росарио Мурильо направили поздравительные телеграммы и письма Генеральному секретарю То Ламу.

В поздравительном письме Первый секретарь Коммунистической партии Кубы, Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес от имени Центрального комитета Коммунистической партии Кубы и от себя лично выразил самые искренние поздравления товарищу То Ламу по случаю его переизбрания на должность Генерального секретаря ЦК КПВ XIV созыва, пожелав ему новых успехов в руководстве братской Коммунистической партией Вьетнама и успешной реализации целей, поставленных XIV Съездом.

В письме высоко оцениваются исторические достижения Вьетнама за 40 лет осуществления курса обновления и выражается твёрдая уверенность в том, что под мудрым руководством товарища То Лама Партия и народ Вьетнама продолжат уверенно продвигаться по пути строительства социализма, вступая в новый, более процветающий, инклюзивный и устойчивый этап развития. Одновременно подчёркивается признательность за вклад товарища То Лама в дальнейшее укрепление сотрудничества между двумя Партиями, способствующее упрочению особых дружественных отношений между Кубой и Вьетнамом во всех сферах, а также подтверждается приоритет Коммунистической партии Кубы в дальнейшем углублении обменов и сотрудничества с Коммунистической партией Вьетнама на основе наследия Фиделя Кастро Руса и Президента Хо Ши Мина, а также солидарности и тесной сплочённости между народами двух стран.

В поздравительной телеграмме Президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил товарища То Лама с переизбранием на должность Генерального секретаря ЦК КПВ Вьетнама, подчеркнув, что результаты голосования наглядно подтверждают его политический авторитет и глубокое признание заслуг в формировании и реализации стратегического курса Вьетнама, направленного на ускоренное социально-экономическое развитие страны и защиту её национальных интересов на международной арене.

В телеграмме также отмечается, что Россия высоко ценит личный вклад Генерального секретаря в укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Россией, и выражается уверенность в дальнейшем развитии всестороннего сотрудничества в интересах народов двух стран, а также стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В поздравительном письме Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев подчеркнул высокий уровень доверия, оказанного товарищу То Ламу партийцами, расценив это как заслуженное признание его выдающегося вклада в процветание Вьетнама и укрепление его международного авторитета. В письме выражается уверенность в том, что богатый политический опыт Генерального секретаря и впредь будет эффективно способствовать социально-экономическому развитию Вьетнама, а также подтверждается поддержка со стороны партии «Единая Россия» дальнейшего расширения диалога и сотрудничества с Коммунистической партией Вьетнама по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, включая взаимодействие на ключевых многосторонних форумах.

В поздравительном послании Председатель Либерально-демократической партии Японии, Премьер-министр Японии Такаити Санаэ поздравила с торжественным и успешным проведением XIV Всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама и направила поздравления товарищу То Ламу с переизбранием в Политбюро и избранием на должность Генерального секретаря ЦК КПВ нового созыва.

В послании выражается пожелание, чтобы Коммунистическая партия Вьетнама под руководством нового руководящего состава продолжала играть ведущую роль в формировании новой эпохи развития не только для Вьетнама, но и вносила вклад в стабильность Индо-Тихоокеанского региона, а также в дальнейшее развитие, сотрудничество и процветание международного сообщества.

Генеральный секретарь То Лам выступает с заключительной речью на закрытии Съезда 23 января 2026 года. Фото: ВИА

В поздравительном послании Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух поздравил с успешным проведением XIV Съезда Партии и с тем, что товарищ То Лам был вновь избран Генеральным секретарём ЦК КПВ с высоким уровнем доверия, подтвердив готовность Монголии к тесному сотрудничеству с Генеральным секретарём То Ламом для практического и всестороннего развития всеобъемлющего партнёрства между Монголией и Вьетнамом в соответствии с устремлениями и общими интересами народов двух стран. В письме выражается уверенность, что под мудрым руководством, стратегическим видением и политической стойкостью товарища То Лама братский Вьетнам продолжит мощное развитие, будет играть ведущую роль в регионе и укреплять свои позиции на международной арене.

В поздравительной телеграмме Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко отметил, что абсолютное единодушие Центрального комитета при переизбрании товарища То Лама Генеральным секретарём является убедительным свидетельством значительных достижений его деятельности и подтверждает доверие Партии и народа Вьетнама к перспективам социально-экономического развития страны под его руководством. В телеграмме выражается уверенность, что важнейшие решения, принятые XIV Съездом, обеспечат дальнейшее поступательное развитие Вьетнама и укрепление его роли и международного авторитета в решении глобальных вопросов.

В поздравительном письме Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Сергей Сыранков тепло поздравил товарища То Лама с избранием на должность Генерального секретаря ЦК КПВ, подчеркнув глубокое доверие партийцев к его руководству. В письме подтверждается, что Коммунистическая партия Беларуси продолжит поддерживать инициативы Коммунистической партии Вьетнама в международном коммунистическом движении, а также усилия по превращению Вьетнама в передовую страну с высоким уровнем жизни населения.

В поздравительном послании Президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега Сааведра и сопредседатель Росарио Мурильо от имени Фронта национального освобождения имени Сандино, Правительства и народа Никарагуа направили искренние поздравления товарищу То Ламу по случаю его переизбрания, а также поздравили членов Коммунистической партии Вьетнама, особенно членов Политбюро и Секретариата нового срока полномочий. В послании выражается уверенность в руководящей роли Коммунистической партии Вьетнама в дальнейшем мирном, процветающем и прогрессивном развитии страны, а также вновь подтверждается приверженность укреплению традиционных отношений солидарности, дружбы и сотрудничества между двумя Партиями, двумя Государствами и народами двух стран.