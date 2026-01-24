Поздравительные телеграммы и письма Генеральному секретарю ЦК КПВ XIV созыва То Ламу

Генеральный секретарь То Лам провёл международную пресс-конференцию. Фото: ВИА

По случаю того, что товарищ То Лам был переизбран Центральным комитетом Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) XIV созыва на должность Генерального секретаря ЦК КПВ XIV созыва, Генеральный секретарь Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса, Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит; Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин; Король Камбоджи Нородом Сиамони; Председатель Народной партии Камбоджи Хун Сен направили телеграммы и письма с поздравлениями товарищу Генеральному секретарю То Ламу.



В поздравительном письме Генеральный секретарь Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса, Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит выразил радость и высоко оценил переизбрание товарища То Лама на пост Генерального секретаря ЦК КПВ XIV созыва, подтвердив, что это является наглядным свидетельством доверия со стороны Партии, Государства и Народа Вьетнама к его способностям, опыту и вкладу. В письме также поздравляется с большим успехом XIV Всевьетнамский съезд КПВ и выражается уверенность в том, что Вьетнам под руководством КПВ успешно реализует цели развития в новую эпоху. Одновременно подтверждается решимость продолжать сохранение, укрепление и развитие великих отношений дружбы, особой солидарности и всеобъемлющего сотрудничества между Лаосом и Вьетнамом, делая их всё более прочными и углублёнными.



В поздравительной телеграмме Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил тёплые поздравления товарищу То Ламу и новому руководству КПВ, высоко оценив значительные достижения Вьетнама в деле строительства и обновления страны по социалистическому пути. В телеграмме подчёркивается, что XIV Всевьетнамский съезд КПВ открыл новую эпоху развития Вьетнама и имеет позитивное значение для мирового социалистического движения. Китай подтвердил, что придаёт большое значение межпартийным и межгосударственным отношениям и готов совместно с Вьетнамом активизировать стратегический диалог, продвигать всеобъемлющее сотрудничество и строительство китайско-вьетнамского сообщества единой судьбы во имя интересов народов двух стран, а также мира и стабильности в регионе.



В поздравительном письме Король Камбоджи Нородом Сиамони направил искренние поздравления товарищу То Ламу по случаю продолжения им исполнения обязанностей ЦК КПВ XIV съезда. Король выразил уверенность в том, что под мудрым руководством Генерального секретаря Вьетнам и впредь будет добиваться значительных успехов во всех сферах, сохраняя важную роль и высокий статус в регионе и в мире. В письме подчёркивается стремление к дальнейшему укреплению и развитию дружественных отношений между Вьетнамом и Камбоджей во имя мира, стабильности, сотрудничества и общего развития. Король пожелал Генеральному секретарю крепкого здоровья, счастья и успехов в благородной миссии служения Государству и Народу Вьетнама.



В поздравительном письме Председатель Народной партии Камбоджи Хун Сен выразил радость в связи с тем, что товарищ То Лам вновь был удостоен доверия и избран Генеральным секретарём ЦК КПВ XIV созыва, подтвердив, что это является свидетельством глубокого доверия со стороны Партии и Народа Вьетнама. В письме высоко оцениваются лидерская роль и стратегическое видение Генерального секретаря, благодаря которым Вьетнам развивается стабильно, мирно и процветающе, а его международные позиции продолжают укрепляться. Председатель Хун Сен выразил уверенность в том, что Вьетнам добьётся ещё более значительных достижений в предстоящий период, и подтвердил решимость совместно с Вьетнамом и далее продвигать добрососедские отношения, традиционную дружбу, всеобъемлющее и долгосрочное устойчивое сотрудничество между двумя Партиями и двумя Государствами.