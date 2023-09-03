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Поздравительные телеграммы и письма в связи с Днем независимости Вьетнама
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, Председатель Китая Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму Генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу и Президенту Вьетнама Во Ван Тхыонгу. Премьер Государственного Совета Китая Ли Кэцян направил поздравительную телеграмму Премьер-министру Вьетнама Фам Минь Тьиню. Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи направил поздравительную телеграмму Председателю НС Вьетнама Выонг Динь Хюэ.
ЦК Народной партии Камбоджи, правящей партии страны, Председатель Сената Камбоджи Самдек Сай Чхум, Премьер-министр Камбоджи Хун Манет и Председатель Национальной ассамблеи Камбоджи Хуон Судари направили поздравительные письмы и телеграммы ЦК КПВ и высокопоставленным руководителям Вьетнама.
Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы, Президент Кубы Мигель Диас-Канель, Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус направили поздравительную телеграмму Генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу и Президенту Во Ван Тхыонгу. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус направил поздравительную телеграмму Премьер-министру Вьетнама Фам Минь Тьиню. Председатель Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Республики Куба Эстебан Ласо Эрнандес направил поздравительную телеграмму Председателю НС Вьетнама Выонг Динь Хюэ.
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу и Президенту Во Ван Тхыонгу. Премьер-министр России Михаил Мишустин направил поздравительную телеграмму Премьер-министру Вьетнама Фам Минь Тьиню. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин направили поздравительные письмо и телеграмму Председателю НС Вьетнама Выонг Динь Хюэ.
Генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи, Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын направил поздравительные телеграммы Генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу и Президенту Вьетнама Во Ван Тхыонгу. Премьер-министр КНДР Ким Док Хун – Премьер-министру Фам Минь Тьиню.
Президент Индии Драупади Мурму направила поздравительную телеграмму Президенту Вьетнама Во Ван Тхыонгу. Премьер-министр Индии Нарендра Моди направил поздравительную телеграмму Премьер-министру Вьетнама Фам Минь Тьиню.
В адрес Президента Во Ван Тхыонга и Премьер-министра Фам Минь Тьиня поступила поздравительная телеграмма от Президента Индонезии Джоко Видодо.
На имя Президента Во Ван Тхыонга поступила поздравительная телеграмма от Султана Малайзии Абдуллы Риайятуддина Аль-Мустафы Биллах.
Президент Республики Филиппины Фердинанд Ромуальдес Маркос направил поздравительные телеграммы Президенту Во Ван Тхыонгу и Премьер-министру Фам Минь Тьиню.
По случаю праздника Министр иностранных дел Лаоса Салэмсай Коммасит, член Госсовета Китая, Министр иностранных дел Китая Ван И, Вице-премьер, Министр иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи Сок Ченда Софеа, Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья, Министр иностранных дел России Сергей Лавров, Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, Министр иностранных дел Малайзии Замбри Абдул Кадир, Министр иностранных дел Филиппинов Энрике Манало направили поздравительные телеграммы и письма Министру иностранных дел Буй Тхань Шону.
В адрес Заведующего Отделом по внешним связям ЦК КПВ Ле Хоай Чунга поступила поздравительная телеграмма от Заведующего Отделом по внешним связям ЦК Народно-революционной партии Лаоса Тхонгсаван Фомвихана.