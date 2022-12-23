Поздравительные телеграммы в связи с 30-й годовщиной вьетнамско-южнокорейских дипотношений
По случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Республикой Корея (РК) (22 декабря 1992 г.) 22 декабря Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг и Президент Нгуен Суан Фук направили поздравительные телеграммы Президенту РК Юн Сок Ёлю, Премьер-министр Фам Минь Тьинь – Премьер-министру РК Хан Док Су, Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ – Председателю НС РК Ким Чин Пё.
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Высокопоставленные руководители двух стран оценили, что за последние 30 лет Вьетнам и РК достигли многих больших успехов в сотрудничестве в разных областях, взаимное доверие и понимание между двумя странами все более укрепляются. Они подчеркнули, что поднятие двумя странами отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства имеет особо важное значение, открыв новую эру в развитии вьетнамско-южнокорейских отношений. Руководители двух стран также договорились прилагать совместные усилия для продолжения развития отношений сотрудничества между двумя странами в более практическом, эффективном и всестороннем направлении в ближайшее время, принося практическую пользу народам двух стран, способствуя поддержанию мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и в мире.
По этому случаю Министр иностранных дел Буй Тхань Шон и Министр иностранных дел РК Пак Чин обменялись поздравительными телеграммами.