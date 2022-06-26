Поздравительные телеграммы в связи с Национальным праздником Словении

В связи с Национальным праздником – Днем государственности Республики Словения (25 июня 1991 г. – 25 июня 2022 г.) 25 июня 2022 г. Президент Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фук направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Словения Боруту Пахору, Премьер-министр СРВ Фам Минь Тьинь направил поздравительную телеграмму Премьер-министру Республики Словения Роберту Голобу.

В тот же день Министр иностранных дел СРВ Буй Тхань Шон направил поздравительную телеграмму Вице-премьеру, Министру иностранных и европейских дел Республики Словения Тане Файон.