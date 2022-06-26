Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Поздравительные телеграммы в связи с Днем независимости Республики Мозамбик

Республика Мозамбик отмечает свой День независимости 25 июня.

В связи с Национальным праздником – Днем независимости Республики Мозамбик (25 июня 1975 г. – 25 июня 2022 г.) 25 июня 2022 года Президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Мозамбик Филипе Ньюси, Премьер-министр СРВ Фам Минь Тьинь направил поздравительную телеграмму Премьер-министру Республики Мозамбик Адриано Малеяне, Председатель Национального собрания СРВ Выонг Динь Хюэ направил поздравительную телеграмму Председателю Национальной ассамблеи Республики Мозамбик Эшперансе Биаш.

В тот же день Министр иностранных дел СРВ Буй Тхань Шон направил поздравительную телеграмму Министру иностранных дел и сотрудничества Республики Мозамбик Веронике Макамо.

Нянзан Онлайн/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top