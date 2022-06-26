Поздравительные телеграммы в связи с Днем независимости Республики Мозамбик

В связи с Национальным праздником – Днем независимости Республики Мозамбик (25 июня 1975 г. – 25 июня 2022 г.) 25 июня 2022 года Президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Мозамбик Филипе Ньюси, Премьер-министр СРВ Фам Минь Тьинь направил поздравительную телеграмму Премьер-министру Республики Мозамбик Адриано Малеяне, Председатель Национального собрания СРВ Выонг Динь Хюэ направил поздравительную телеграмму Председателю Национальной ассамблеи Республики Мозамбик Эшперансе Биаш.

В тот же день Министр иностранных дел СРВ Буй Тхань Шон направил поздравительную телеграмму Министру иностранных дел и сотрудничества Республики Мозамбик Веронике Макамо.