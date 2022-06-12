Поздравительные телеграммы в связи с Днем независимости Великобритании

В связи с этим, 11 июня 2022 года Президент Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фук направил поздравительную телеграмму Королеве Елизавете II, Премьер-министр Фам Минь Тьинь направил поздравительную телеграмму Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ направил поздравительные телеграммы Спикеру Палаты лордов британского парламента Джону Макфоллу и Спикеру Палаты общин британского парламента Линдси Хойлу.

В тот же день Министр иностранных дел Буй Тхань Шон направил поздравительную телеграмму Министру иностранных дел и международного развития Великобритании Элизабет Трасс.