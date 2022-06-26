Поздравительные телеграммы в связи с Днем государственности Хорватии

В связи с Национальным праздником – Днем государственности Республики Хорватия (25 июня 1991 г. – 25 июня 2022 г.) 25 июня 2022 г. Президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Хорватия Зорану Милановичу, Премьер-министр СРВ Фам Минь Тьинь направил поздравительную телеграмму Премьер-министру Республики Хорватия Андрею Пленковичу.

В тот же день Министр иностранных дел СРВ Буй Тхань Шон направил поздравительную телеграмму Министру иностранных и европейских дел Республики Хорватия Гордану Грлич-Радману.