Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Поздравительные телеграммы в связи с Днем государственности Хорватии

25 июня в Хорватии отмечается День государственности.

В связи с Национальным праздником – Днем государственности Республики Хорватия (25 июня 1991 г. – 25 июня 2022 г.) 25 июня 2022 г. Президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Хорватия Зорану Милановичу, Премьер-министр СРВ Фам Минь Тьинь направил поздравительную телеграмму Премьер-министру Республики Хорватия Андрею Пленковичу.

В тот же день Министр иностранных дел СРВ Буй Тхань Шон направил поздравительную телеграмму Министру иностранных и европейских дел Республики Хорватия Гордану Грлич-Радману.

 

 

 

Нянзан Онлайн/ВИА

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