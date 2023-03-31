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Поздравительные письма по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Малайзией

По этому поводу министр иностранных дел Буй Тхань Шон и министр иностранных дел Малайзии Замбри Абдул Кадир выступили с совместным заявлением для прессы.
  Иллюстративное изображение (Фото: ВИА)  
По случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Малайзией (30 марта 1973 г. - 30 марта 2023 г.) президент государства Во Ван Тхыонг направил поздравительное письмо королю Аль-Султану Абдулле; премьер-министр Фам Минь Тьинь направил поздравительное письмо премьер-министру Дато Сери Анвару бин Ибрагиму; председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ направил поздравительное письмо председателю Сената Тан Шри Дато Сери Утаму, доктору Раису Ятиму и спикеру Палаты представителей Дато Джохари бин Абдулу.

По этому поводу министр иностранных дел Буй Тхань Шон и министр иностранных дел Малайзии Замбри Абдул Кадир выступили с совместным заявлением для прессы.

Вьетнамское информационное агентство представляет полный текст совместного заявления:

Совместное заявление для прессы двух министров иностранных дел по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Малайзией и Социалистической Республикой Вьетнам

Малайзия и Вьетнам установили дипломатические отношения 50 лет назад. Эта важная веха знаменует собой начало многолетнего пути, отражающегося в том, что двусторонние отношения стремительно развиваются во многих областях и тесной народной дипломатии между двумя странами.

В процессе построения отношений, несмотря на множество вызовов, Малайзия и Вьетнам продолжают сосредотачиваться на возможностях для углубления связей как на двустороннем, так и на региональном уровне. Сходство интересов двух стран способствовало созданию Сообщества АСЕАН – ключевой движущей силы более широкой региональной архитектуры.

По случаю празднования этого важного события Вьетнам вновь подтверждает свою приверженность углублению политического и экономического сотрудничества. Стороны обязались продолжить реализацию Программы действий по реализации Стратегического партнерства на период 2021-2025 гг.

Стороны будут активно продвигать и регулярно осуществлять контакты на высоком уровне, укреплять механизмы двустороннего сотрудничества. Для выполнения этих обязательств обе стороны увеличат в этом году обмен визитами на высоком уровне, проведут заседания Совместного комитета по экономическому, научному и техническому сотрудничеству (JCM) и Совместного комитета по экономическому сотрудничеству и торговле (JTC). Страны продолжат сотрудничество на многосторонних форумах для решения глобальных вызовов.

Малайзия и Вьетнам высоко ценят то, что народная дипломатия между двумя странами становится все более тесной и развитой, твердо выражая уверенность в общих выгодах, получаемых от этих отношений. Стороны будут продолжать укреплять и углублять обмены в рамках народной дипломатии между двумя странами.

В ближайшее время обе страны будут продолжать выполнять свои общие обязательства по укреплению стратегического партнерства, стремясь к миру и процветанию в регионе и во всем мире.

ИЖВ/ВИА

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