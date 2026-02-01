Поздравительное послание Президента государства Лыонг Кыонга по случаю Нового года Бинь Нго 2026

Президент государства Лыонг Кыонг от имени руководителей Партии и Государства выступает с новогодним посланием по случаю праздника Тэт. (Фото: ВИА)







Дорогие соотечественники, товарищи, солдаты всей страны и наши соотечественники за рубежом!





Весна Бинь Нго уже пришла. В этот миг перехода от старого к новому году я сердечно направляю согражданам, товарищам, солдатам всей страны и нашим соотечественникам за рубежом новогодние пожелания мира и благополучия, крепкого здоровья и счастья. С глубоким уважением адресую народам и друзьям во всем мире самые добрые пожелания, желаю в новом году мира, счастья и совместного развития.

В 2025 году - году Змеи наша страна прошла путь, отмеченный многими важными событиями, имеющими особое значение, и добилась ряда по-настоящему достойных гордости достижений. Вместе с тем это был год, когда Вьетнаму пришлось столкнуться с многочисленными трудностями и испытаниями на фоне стремительных, сложных и трудно предсказуемых изменений мировой и региональной обстановки, а также суровых стихийных бедствий, которые причинили тяжёлый ущерб и принесли нашим соотечественникам немало боли и утрат.

Опираясь на стойкость и мужество, волю к самостоятельности и самодостаточности, вся Партия, весь народ и вся армия объединились совместным усилиям и единодушием, раскрывая мощь великого национального единства и опираясь на поддержку международных друзей. Мы выполнили все поставленные ключевые задачи, добившись ряда ярких результатов: были надежно обеспечены независимость, суверенитет, единство и территориальная целостность страны, сохранена мирная среда; темпы экономического роста вошли в число ведущих в мире, Вьетнам стал страной с уровнем дохода выше среднего; вопросам социального обеспечения уделялось особое внимание; сохранялась политическая и общественная стабильность; оборона и безопасность укреплялись; активизировалась внешняя деятельность и международная интеграция, а международные позиции и авторитет Вьетнама продолжали расти; тем самым была создана важная основа для вступления страны в новую эпоху развития.

Вступая в Новый год Бинь Нго 2026, первый год реализации Резолюции XIV всевьетнамского съезда Партии, опираясь на традиции пламенного патриотизма, дух солидарности, стойкую волю и мощное стремление к подъему, вся Партия, весь народ и вся армия продолжат объединяться совместным усилиям и единодушием, использовать все возможности и благоприятные шансы, преодолевать любые трудности и вызовы, в полной мере укреплять дух уверенности в себе, самостоятельности, самодостаточности, национальной гордости, неустанно обновляться и творчески созидать, решительно действовать ради успешной реализации цели строительства Вьетнама - мирной, независимой, демократической, сильной, процветающей, цивилизованной и счастливой страны.

В радостной атмосфере встречи новой весны ещё раз желаю согражданам, товарищам, военнослужащим всей страны и нашим соотечественникам за рубежом в новом году - новых побед и новых успехов; а нашей нации и нашему народу - всё большего процветания и жизни в достатке, свободе и счастье.





С тёплым приветом и решимостью победить!