Поздравительное письмо в связи с переизбранием товарища Тхонглуна Сисулита Генеральным секретарем ЦК НРПЛ

В письме Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам подчеркнул, что переизбрание товарища Тхонглуна Сисулита Генеральным секретарем ЦК НРПЛ XII созыва является заслуженным признанием со стороны Партии, Государства и народа Лаоса его значительного вклада, интеллекта и самоотверженности на протяжении прошедшего времени.

Товарищ Тхонглун Сисулит выступает на открытии XII съезда НРПЛ. Фото: ВИА

Высокий уровень доверия со стороны всей Партии и всего народа к товарищу Тхонглуну Сисулиту свидетельствует о твердой вере в мудрое руководство НРПЛ на пути строительства и защиты Отечества. Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам выразил уверенность, что под руководством ЦК НРПЛ и при важной роли товарища Тхонглуна Сисулита Партия и народ Лаоса обязательно успешно реализуют цели, намеченные XII съездом, и построят Лаос как мирное, независимое, демократическое, единое и процветающее государство.

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам также отметил, что традиционные добрые отношения, верная и искренняя сплоченность между народами Вьетнама и Лаоса, заложенные и бережно взращенные Президентом Хо Ши Мином, Президентом Кейсоном Фомвиханом и Президентом Суфанувонгом и развивавшиеся под руководством КПВ и НРПЛ на протяжении исторического процесса, стали бесценным общим достоянием двух народов и закономерностью их совместного развития на пути к процветающей стране и обеспеченной, счастливой жизни людей.

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам выразил уверенность, что товарищ Тхонглун Сисулит и впредь будет вносить важный вклад в дальнейшее укрепление и активное развитие особых отношений между Вьетнамом и Лаосом в интересах и в соответствии с чаяниями народов двух стран.

В тот же день товарищ Ле Хоай Чунг, Секретарь ЦК КПВ, Секретарь партийного комитета Министерства иностранных дел, Министр иностранных дел Вьетнама, направил поздравительные письма члену ЦК НРПЛ, главе Отдела ЦК НРПЛ по внешним связям Бунлыа Фанданоувонгу и члену ЦК НРПЛ, Министру иностранных дел Лаоса Тхонгсавану Фомвихану, в связи с их избранием членами ЦК НРПЛ XII созыва.