Поздравительная телеграмма

По случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Социалистической Республикой Вьетнам и Канадой (21 августа 1973 г. - 21 августа 2023 г.) 21 августа 2023 г. Президент Во Ван Тхыонг направил поздравительную телеграмму генералу-губернатору Мэри Мэй Саймон; Премьер-министр Фам Минь Тьинь направил поздравительную телеграмму премьер-министру Джастину Трюдо; Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ направила поздравительные телеграммы председателю Сената Раймонде Ганне и спикеру Палаты представителей Энтони Рота.
Послание по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Канадой и Вьетнамом. (Источник: посольство Канады во Вьетнаме)