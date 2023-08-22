Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Поздравительная телеграмма

Поздравительная телеграмма
  Послание по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Канадой и Вьетнамом. (Источник: посольство Канады во Вьетнаме)  
По случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Социалистической Республикой Вьетнам и Канадой (21 августа 1973 г. - 21 августа 2023 г.) 21 августа 2023 г. Президент Во Ван Тхыонг направил поздравительную телеграмму генералу-губернатору Мэри Мэй Саймон; Премьер-министр Фам Минь Тьинь направил поздравительную телеграмму премьер-министру Джастину Трюдо; Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ направила поздравительные телеграммы председателю Сената Раймонде Ганне и спикеру Палаты представителей Энтони Рота.

В тот же день министр иностранных дел Буй Тхань Шон также направил поздравительную телеграмму министру иностранных дел Мелани Жоли.

ВИА/ИЖВ

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