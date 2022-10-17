Поздравительная телеграмма по случаю XX съезда Коммунистической партии Китая

16 октября 2022 года в Пекине торжественно открылся XX съезд Коммунистической партии Китая (КПК). По этому случаю Центральный комитет (ЦК) коммунистической партии Вьетнама (КПВ) направил поздравительную телеграмму ЦК КПК.

ЦК КПВ направил самые теплые поздравления XX Всекитайскому съезду КПК, а через съезд - всем членам КПК и китайскому народу, говорится в поздравительной телеграмме.

«В духе товарищества и братства мы внимательно следим за каждым шагом развития и роста Китая и радуемся тому, что с XVIII съезда и по настоящее время под руководством ЦК КПК во главе с генеральным секретарем Си Цзиньпином и ориентацией мыслей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой для новой эпохи КПК привела китайский народ к большим и масштабным достижениям, в установленные сроки выполнила цель достижения «всеобщего общественного благосостояния», успешно организовала торжества по случаю 100-летия КПК, приняла Постановление о крупных достижениях и историческом опыте партии в минувшее столетие и решительно выводит социализм с китайской спецификой в новую эпоху. Мы высоко ценим и горячо поздравляем китайских товарищей с этими великими достижениями».

«XX Всекитайский съезд КПК является знаменательной исторической вехой и важным событием в политической жизни КПК и китайского народа. Мы твердо верим, что съезд определит важные направления и политику, и примет важные решения, чтобы успешно реализовать цель достижения принципиальной социалистической модернизации, построения великой современной социалистической страны, процветающей, сильной, демократической, культурно развитой, гармоничной и красивой к столетию основания Китайской Народной Республики».

«Вьетнам и Китай — два близких соседа. И КПВ, и КПК возглавляют дело Доймой (обновление), открывающей двери реформ и социалистического строительства в наших странах. Партия, государство и народ Вьетнама всегда помнит о большой и ценной поддержке китайской партии, государства и народа в революционной борьбе Вьетнама за национальное освобождение в прошлом и в нынешнем строительстве страны. Последовательно придаем большое значение и готовы вместе с партией, государством и народом Китая прилагать неустанные усилия для укрепления и подъема отношений дружественного соседства и всестороннего стратегического сотрудничества между Вьетнамом и Китаем на новый уровень развития, что отвечает чаяниям и насущным интересам народов двух стран и для мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире».

Поздравительная телеграмма завершается пожеланием больших успехов XX Всекитайскому съезду КПК.