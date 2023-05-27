НОВОСТИ
Поздравительная телеграмма по случаю Национального праздника Грузии
По случаю 105-летия Национального праздника Грузии (26 мая 1918 г. - 26 мая 2023 г.) 26 мая 2023 г. президент Во Ван Тхыонг направил поздравительную телеграмму премьер-министру Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Фам Минь Тьинь направил поздравительную телеграмму премьер-министру Ираклию Гарибашвили, а председатель Национального Собрания Выонг Динь Хюэ направил поздравительную телеграмму председателю Национального Собрания Шалве Папуашвили.
По этому поводу министр иностранных дел Буй Тхань Шон также направил поздравительную телеграмму министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили.