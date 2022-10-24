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Поздравительная телеграмма Генеральному секретарю ЦК КПК
В письме Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг от имени ЦК КПВ направил товарищу Си Цзиньпину самые теплые поздравления.
Вьетнамский руководитель выразил радость и искренние поздравления в связи с успехом 20-го съезда КПК, особенно творческими наработками в постоянном совершенствовании теоретической системы социализма с китайской спецификой новой эпохи, а также стратегическим видением и важными целя и задачами, поставленными на съезде во имя долгосрочного развития Китая.
Генеральный секретарь ЦК КПВ выразил уверенность в том, что под руководством ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, и с ориентацией идеологии товарища Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, вся Партия и весь народ Китая безусловно выполнят цели, поставленные на 20-м съезде КПК, в ближайшее время успешно реализуют основную цель завершения социалистической модернизации и превратят Китай в современную, богатую, могущественную, демократическую, цивилизованную, гармоничную и красивую социалистическую страну.
Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг выразил надежду вскоре встретиться с товарищем Си Цзиньпином для обсуждения стратегических вопросов, чтобы способствовать дальнейшему укреплению политического доверия и определить основные направления для успешного развития отношений между двумя странами.