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Поздравительная телеграмма Генеральному секретарю ЦК КПК

23 октября товарищ Си Цзиньпин был переизбран Генеральным секретарем Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК)
  Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг. Фото: ВИА  
23 октября товарищ Си Цзиньпин был переизбран Генеральным секретарем Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК). По этому случаю Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг направил ему поздравительную телеграмму.

В письме Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг от имени ЦК КПВ направил товарищу Си Цзиньпину самые теплые поздравления.

Вьетнамский руководитель выразил радость и искренние поздравления в связи с успехом 20-го съезда КПК, особенно творческими наработками в постоянном совершенствовании теоретической системы социализма с китайской спецификой новой эпохи, а также стратегическим видением и важными целя и задачами, поставленными на съезде во имя долгосрочного развития Китая.

Генеральный секретарь ЦК КПВ выразил уверенность в том, что под руководством ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, и с ориентацией идеологии товарища Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, вся Партия и весь народ Китая безусловно выполнят цели, поставленные на 20-м съезде КПК, в ближайшее время успешно реализуют основную цель завершения социалистической модернизации и превратят Китай в современную, богатую, могущественную, демократическую, цивилизованную, гармоничную и красивую социалистическую страну.

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг выразил надежду вскоре встретиться с товарищем Си Цзиньпином для обсуждения стратегических вопросов, чтобы способствовать дальнейшему укреплению политического доверия и определить основные направления для успешного развития отношений между двумя странами.

ВИА

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