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Поездка премьер-министра в Европу была успешной во всех аспектах
По словам главы Государственного банка Вьетнама Нгуен Тхи Хонга, на переговорах премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил ведущие мировые экономические группы поделиться с Вьетнамом опытом по созданию международного финансового центра во Вьетнаме. Глава правительства также создал консультационные группы для реализации политики и направлений партии и государства по созданию данного центра.
В частности, премьер-министр Фам Минь Тьинь был главным докладчиком двух диалогов - странового стратегического диалога ВЭФ по Вьетнаму и диалога о глобальном видении Вьетнама, а также выступил с речью на других мероприятиях ВЭФ-54.
Мероприятия оставили у участников сильное впечатление о выдающихся социально-экономических достижениях страны, направлениях и стратегиях развития, внешней политике независимости и самодостаточности, а также ответственном и эффективном вкладе в региональный и глобальный мир и развитие.
Чжу Ок Ли, руководитель региональной программы Азиатско-Тихоокеанского региона ВЭФ, отметил, что лидеры экономических групп проинформировали его о том, что страновой стратегический диалог ВЭФ по Вьетнаму был одной из лучших встреч с главой государства/правительства, которые им когда-либо доводилось проводить.
Охарактеризовав Вьетнам как восходящую звезду и идеальное место для инвестиций, Чжу Ок Ли сказал, что диалог предоставил бизнесу хорошую возможность изучить экономическую ситуацию и будущие направления роста.
По его словам, послания, которые глава вьетнамского правительства направил руководителям ВЭФ и экономическим группам, демонстрируют положительный имидж Вьетнама.
По этому случаю премьер Фам Минь Тьинь провел более 20 встреч с лидерами стран, международных организаций и крупных предприятий, чтобы еще больше активизировать отношения с партнерами в различных областях, особенно в экономике, торговле, инвестициях, науке, технологиях, цифровой трансформации, зеленом переходе, здравоохранении и интеллектуальной собственности.
Министр иностранных дел Буй Тхань Шон отметил, что благодаря этому самому престижному в мире экономическому форуму Вьетнам сможет воспользоваться новыми идеями сотрудничества и понять их, а также узнать о новых тенденциях в мировой экономике.
Мир вступает в новую стадию развития благодаря искусственному интеллекту и технологиям сокращения выбросов углекислого газа, сказал глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон, добавив, что на мероприятии лидеры также подчеркнули необходимость укрепления стратегического доверия, продвижения реформ и обеспечения сбалансированных, совместных и конкурентных подходов к решению текущих проблем глобальной безопасности.
В ходе официальных визитов в Венгрию и Румынию премьер-министр Фам Минь Тьинь провел более 30 встреч со всеми высокопоставленными руководителями государств, правительств, парламентов и политических партий двух стран. Он также выступил с программными речами в университетах, принял участие в бизнес-форумах, встретился с представителями ассоциаций дружбы двух стран с Вьетнамом, пообщался с вьетнамскими общинами и посетил некоторые экономические и научно-технические учреждения этих стран.
Визит премьер-министра в Венгрию способствовал укреплению двустороннего доверия и традиционной дружбы и взаимной поддержки между двумя странами, а также вывел сотрудничество в традиционных областях на новый этап, соответствующий требованиям развития каждой страны, изучающий новые области сотрудничества и углубляющий дружбу и теплые чувства, которые вьетнамский и венгерский народы испытывают друг к другу.
В Румынии, где премьер-министр Фам Минь Тьинь учился и работал в течение многих лет, вьетнамскую делегацию ждал теплый прием. Визит в Румынию помог углубить дружбу и всестороннее сотрудничество между Вьетнамом и Румынией, создав мотивацию для продвижения двустороннего сотрудничества в таких сильных для Румынии и необходимых для Вьетнама областях, как сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность и здравоохранение, а также ускорить деловое сотрудничество, привлечь инвестиции во многие потенциальные сферы и внести вклад в упрощение отношений Вьетнама с ЕС.
Во время поездки было подписано множество сделок о сотрудничестве во многих областях, особенно в сфере образования. Почти 30 сделок было заключено между вьетнамскими университетами и их коллегами в Венгрии и Румынии.
Можно утверждать, что официальные визиты премьер-министра Фам Минь Тьиня в Венгрию и Румынию являются важной вехой в развитии вьетнамско-венгерского всеобъемлющего партнерства и вьетнамско-румынской традиционной дружбы и партнерства, способствующей всестороннему сотрудничеству с двумя европейскими странами для процветания каждой страны и для мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.