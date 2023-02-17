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Поездка на автобусе для весенних туров по достопримечательностям на окраинах Ханоя
Это хороший способ добраться до известных мест вокруг Ханоя, таких как пагода Хыонг, национальный парк Бави, древняя деревня Дыонг Лам и другие.
Автобусы, однако, будут переполнены в выходные или часы пик. Для веселого и недорогого пикника путешественникам стоит бронировать поездку в будние дни или в непиковые часы.
Несколько автобусных маршрутов, отправляющихся из центра Ханоя в популярные туристические направления на окраинах, а именно:
Автобус № 103A остановится у знаменитой пагоды Хыонг в общине Хыонг Шон, уезд Ми Дык, Ханой. Расположенная в 60 км к юго-западу от Ханоя, пагода Хыонг является известным храмом для буддистов, и впечатляющей достопримечательностью северного Вьетнама, состоящей из комплекса буддийских пагод и святынь, расположенных на известняковых скалах Хыонг Шон.
Автобус № 107 отправляется от здания PTA на улице Ким Ма, 1, до Вьетнамской национальной деревни этнической культуры и туризма в пригороде Ханоя Шонтай.
Расположенная примерно в 40 км от центра города, деревня считается национальным центром культуры, спорта и туризма, где сохраняется и пропагандируется традиционное культурное наследие 54 вьетнамских этнических меньшинств.
Комплекс имеет общую площадь 1.544 га с 7 функциональными зонами. В центре комплекса - зона для деревень этнических меньшинств.
Автобус №110 доставит путешественников в национальный парк Бави в районе Бави в Ханое. Национальный парк Бави, занимающий площадь 10 814,6 га и расположенный примерно в 60 км к западу от центра Ханоя, со свежим и прохладным альпийским климатом, стал идеальным местом для местных и иностранных посетителей.
Автобусы №47А и №47В едут в городскую зону Экопарк в районе Ванжанг провинции Хынгйен. Экопарк, расположенный всего в 25 минутах езды от центра Ханоя, считается самым пригодным для жизни и самым стильным эко-городом на севере Вьетнама со специальными жилыми проектами, построенными с использованием экологически чистых технологий. Это открытые пространства, наполненные дыханием природы, 4 больших парка, множество деревьев и полная система спортивных, развлекательных и образовательных учреждений.
Автобусы 20B, 70 и 71 останавливаются на автобусной станции Шонтай. Возьмите такси до близлежащей древней деревни Дыонглам в городе Шонтай. Расположенная примерно в 60 км к западу от центра Ханоя, это первая старинная деревня, признанная Министерством культуры и информации национальной реликвией. Два известных вьетнамских короля, Фунг Хынг (761-802) и Нго Куен (896-944) родились в Дыонг Ламе, что придало деревне престиж.
Древняя деревня имеет около 1.200 лет истории, а многим домам по 400 лет. Ее ворота, баньяновое дерево, колодец и общинный дом являются важными факторами, позволяющими классифицировать Дыонг Лам как древнюю деревню Вьетнама.
Автобусы № 47A, 47B и 52B доставят посетителей в гончарную деревню Батчанг в уезде Жалам в Ханое. Просто пройдите около 100 м от автобусной остановки до деревенского рынка, а затем прогуляйтесь, чтобы исследовать одно из самых модных туристических направлений около Ханоя.