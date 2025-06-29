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Поездка в Пулуонг: Приключенческое путешествие и треккинг в горах
Направление, тесно связанное с природой
После знакомства с местом через социальные сети, Нгуен Хоанг Ву из Ханоя решил отправиться в Пулуонг в выходные на мотоцикле. Пейзаж с зелёными майскими рисовыми полями и утренним туманом, окутывающим горы, выглядел сказочно.
«Пулуонг не столь величественен, как северо-западные горы, и не такой мягкий, как Мокчау, но в нём есть своя простота, природная красота и гармония человека с окружающим миром», - поделился Ву.
Название Пулуонг на тхайском языке означает «самая высокая гора», занимает территорию почти 17 000 гектаров. Здесь сочетаются карстовые горы, долины, террасные рисовые поля и тропические леса, что делает заповедник одним из самых ценных в биологическом отношении природных объектов на севере Вьетнама.
В последние годы экстремальный туризм, особенно треккинг, привлекает всё больше молодых людей и иностранных туристов, приезжающих в Пулуонг. Привлекательность маршрутов заключается не в их сложности, а в разнообразии дорог и постоянно меняющихся пейзажах: от террасных рисовых полей и густых лесов до деревень народностей Тхай и Мыонг, скрытых в долинах. Такие маршруты, как деревня Дон – Кхомыонг или деревня Хиеу – вершина Пулуонг, становятся настоящим физическим испытанием и одновременно «лекарством для души» для тех, кто хочет сбежать от городского шума и приблизиться к природе.
Директор заповедника Ле Динь Фыонг сообщил, что были улучшены тропы к вершине высотой 1 700 м, открыты пути к Белому водопаду, установлены ступени на крутых склонах, что сделало треккинг более безопасным. Однако из-за сложного рельефа, переменчивой погоды и ограниченности спасательных служб туристам необходимо хорошо подготовиться.
Развитие треккинг-туров и общественного туризма
В настоящее время треккинг-тур по маршруту культурного наследия Пулуонг протяжённостью около 30 км рассчитан на 3 дня и 2 ночи. Он предлагает туристам исследовать деревни народности Тхай, познакомиться с характерными горными пейзажами и покорить вершину Пулуонг высотой 1 700 м - идеальное место для наблюдения за облаками, прогулок по бамбуковому лесу и ночёвки в палатке. Стоимость тура составляет от 2 до 5 миллионов донгов на человека и включает транспорт, питание, проживание и экскурсионные активности.
В отличие от многих уже коммерциализированных туристических мест, Пулуонг сохраняет культурную самобытность народов Тхай и Мыонг - от традиционных домов на сваях и ремесла ткачества до террасного земледелия и простых деревенских блюд, таких как «комлам» (рис, приготовленный в бамбуке), речная рыба и лесной бамбук. Именно это делает Пулуонг не просто местом для краткого визита, а пространством, где хочется остаться дольше, чтобы жить в более медленном ритме, услышать истории деревенской жизни и прочувствовать искреннее гостеприимство местных жителей.
В деревне Кхомыонг (коммуна Тханьшон) многие семьи организовали хомстеи. По словам старейшины деревни Ха Ван Тхао, туризм значительно улучшил уровень жизни: дети получили доступ к образованию, появились рабочие места и стабильный доход. Местные власти и общественные организации помогают обучением, продвижением и развитием инфраструктуры, создавая замкнутые туристические маршруты в центральной части заповедника.
Пулуонг движется к устойчивому экотуризму, где местные жители играют ключевую роль. Всё больше семей переходят от земледелия к туризму, что не только увеличивает доход, но и сохраняет культурные ценности.
С поддержкой властей, общин и организаций Пулуонг постепенно становится символом устойчивого зелёного туризма - места, где природа, культура и современные тренды гармонично сосуществуют, привлекая туристов со всего мира./