Под лесами Вьетнама находится система пещер, которая считается одной из самых протяженных в Юго-Восточной Азии
Сельскохозяйственная семеноводческая станция Ланга управляет тиковым лесом, прикрывающим пещеру. Этот лес, посаженный в 1958 году на площади 165 гектаров, изначально предназначался для производства древесины для ружейных лож и лесовосстановления. Позже местные жители прозвали это место «пещерой летучих мышей» из-за тысяч летучих мышей, обитающих в её тёмных пещерах.
Пещерная система имеет сводчатую форму, а потолок у входа образован разноцветными слоями породы преимущественно коричневого оттенка. В некоторых проходах потолки низкие, едва касаясь головы посетителя.
Хо Хыу Дык из сельскохозяйственной семеноводческой станции Ланга рассказал, что пещера когда-то служила убежищем для вьетнамских солдат во время войны сопротивления против США. После воссоединения страны поселенцы обнаружили несколько входов в пещеры, но мало кто осмеливался заходить глубоко внутрь из-за узких проходов и недостатка кислорода.
Помимо крупных летучих мышей, в пещерах обитают пауки, многоножки, скорпионы и сверчки. Местные власти и природоохранные организации призвали жителей не заходить в пещеры для охоты на летучих мышей, подчеркнув важность защиты биоразнообразия.
Несколько групп специалистов по пещерам посетили эти места и предложили совместные проекты по развитию туризма, направленные на исследование пещер. Однако местным властям и соответствующим учреждениям еще предстоит прийти к единому мнению относительно комплексного планирования эксплуатации и сохранения этой замечательной вулканической пещерной системы.