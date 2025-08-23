Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Под лесами Вьетнама находится система пещер, которая считается одной из самых протяженных в Юго-Восточной Азии

Глубоко в тиковом лесу общины Фухоа, южной провинции Донгнай, находится одна из самых протяженных вулканических пещерных систем Юго-Восточной Азии, которая осталась нетронутой, несмотря на ее исключительное значение.
Вход в систему вулканических пещер в Донгнае. Фото: ВИA
Открытие было сделано исследователями из Немецкой федерации спелеологов и экспертами из Института тропической биологии Вьетнама, которые обследовали сеть пещер в общине Фухоа, которая ранее входила в состав уездов Танфу и Динькуан. Их находки показали, что пещера Зои (летучая мышь) простирается на 534 метра, включая обрушившиеся участки, а длина ее самого длинного непрерывного прохода составляет 426 метров. В самом широком месте пещера достигает четырех метров в высоту и десяти метров в ширину.

Сельскохозяйственная семеноводческая станция Ланга управляет тиковым лесом, прикрывающим пещеру. Этот лес, посаженный в 1958 году на площади 165 гектаров, изначально предназначался для производства древесины для ружейных лож и лесовосстановления. Позже местные жители прозвали это место «пещерой летучих мышей» из-за тысяч летучих мышей, обитающих в её тёмных пещерах.

Пещерная система имеет сводчатую форму, а потолок у входа образован разноцветными слоями породы преимущественно коричневого оттенка. В некоторых проходах потолки низкие, едва касаясь головы посетителя.

Хо Хыу Дык из сельскохозяйственной семеноводческой станции Ланга рассказал, что пещера когда-то служила убежищем для вьетнамских солдат во время войны сопротивления против США. После воссоединения страны поселенцы обнаружили несколько входов в пещеры, но мало кто осмеливался заходить глубоко внутрь из-за узких проходов и недостатка кислорода.

Помимо крупных летучих мышей, в пещерах обитают пауки, многоножки, скорпионы и сверчки. Местные власти и природоохранные организации призвали жителей не заходить в пещеры для охоты на летучих мышей, подчеркнув важность защиты биоразнообразия.

Несколько групп специалистов по пещерам посетили эти места и предложили совместные проекты по развитию туризма, направленные на исследование пещер. Однако местным властям и соответствующим учреждениям еще предстоит прийти к единому мнению относительно комплексного планирования эксплуатации и сохранения этой замечательной вулканической пещерной системы.

ВИА/ИЖВ

