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НОВОСТИ

Подъём затонувшего судна «Синий залив 58» в заливе Халонг: обнаружены ещё три тела

Утром 20 июля Командование пограничных войск сообщило, что к часу ночи было поднято затонувшее судно «Синий залив 58» (регистрационный номер QN 7105) в заливе Халонг.
  В 2 часа ночи 20 июля силы спасения откачали воду из судна, чтобы отбуксировать его обратно к берегу. Фото: ВИА  
В 1:30 20 июля Главнокомандование ВМФ подтвердило, что спасательные силы смогли перевернуть и отбуксировать туристическое судно, потерпевшее крушение. В каюте были обнаружены тела трёх членов экипажа, личность капитана пока не установлена. Таким образом, на данный момент найдены тела 37 погибших, 11 человек спасены, остаются пропавшими без вести 5 человек после крушения судна днём 19 июля.

Силы спасения ведут гонку со временем, чтобы найти оставшихся пропавших. Согласно данным Национального гидрометеоцентра, тайфун «Вифа» движется в сторону Тонкинского залива. С сегодняшней ночи на севере залива ожидается усиление ветра с 6 до 11 баллов, порывы до 14, высота волн 2–4 метра, вблизи эпицентра — 3–5 метров.

Вице-премьер Чан Хонг Ха, заместитель начальника Генерального штаба Тхай Дай Нгок, начальник Департамента спасения и помощи Зоан Тхай Дык и командующий 3-го военного округа лично руководят действиями ВМФ, пограничных войск, береговой охраны, полиции и других подразделений.

К 5:15 утра судно было полностью поднято и отбуксировано в порт Кайлан, провинция Куангнинь.

Судно «Синий залив 58» перевозило 48 пассажиров — все граждане Вьетнама, и 5 членов экипажа. Оно затонуло под воздействием шквального ветра днём 19 июля.

ИЖВ/ВИА

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