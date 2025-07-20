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Подъём затонувшего судна «Синий залив 58» в заливе Халонг: обнаружены ещё три тела
Силы спасения ведут гонку со временем, чтобы найти оставшихся пропавших. Согласно данным Национального гидрометеоцентра, тайфун «Вифа» движется в сторону Тонкинского залива. С сегодняшней ночи на севере залива ожидается усиление ветра с 6 до 11 баллов, порывы до 14, высота волн 2–4 метра, вблизи эпицентра — 3–5 метров.
Вице-премьер Чан Хонг Ха, заместитель начальника Генерального штаба Тхай Дай Нгок, начальник Департамента спасения и помощи Зоан Тхай Дык и командующий 3-го военного округа лично руководят действиями ВМФ, пограничных войск, береговой охраны, полиции и других подразделений.
К 5:15 утра судно было полностью поднято и отбуксировано в порт Кайлан, провинция Куангнинь.
Судно «Синий залив 58» перевозило 48 пассажиров — все граждане Вьетнама, и 5 членов экипажа. Оно затонуло под воздействием шквального ветра днём 19 июля.