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Подчеркнуты теоретические и практические ценности книги генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга о борьбе с коррупцией
Книга, под названием «Решительно и настойчиво бороться с коррупцией и негативными явлениями, способствуя построению более чистой и сильной партии и государства», была опубликована по случаю 93-й годовщины Коммунистической партии Вьетнама и 10-летия Центрального руководящего комитета по предотвращению коррупции и негативных явлений и борьбе с ними.
Профессор д-р Нгуен Суан Тханг, член Политбюро, председатель Национальной академии политики им. Хо Ши Мина (HCMA) и председатель Центрального теоретического совета, подчеркнул, что книга имеет значительное значение как в теоретическом, так и в практическом аспектах, демонстрируя основательную, последовательную и настойчивую идеологию лидера по борьбе с коррупцией, способствуя завершению идеологии партии по предотвращению коррупции и других негативных явлений и борьбе с ними.
Она несет в себе теоретические и практические ценности, которые служат «острым оружием» для защиты идеологической основы партии и опровержения неправомерных аргументов враждебных и реакционных сил относительно антикоррупционной деятельности партии и государства, одновременно распространяя решимость всей политической системы и всего общества по реализации этой важной задачи, сказал Тханг.
Участники согласились с тем, что книга важна как «Острое оружие» по борьбе с коррупцией и другими негативными явлениями во Вьетнаме.
Они подчеркнули, что книга разъясняет ориентиры и задачи на будущее, уделяя особое внимание институциональному строительству и завершению работы в различных областях, тем самым совершенствуя механизм предотвращения коррупции.
Они подчеркнули идею лидера партии о том, что предотвращение коррупции и других негативных явлений и борьба с ними должны быть сосредоточены на предотвращении падения политической идеологии, морали и образа жизни государственных чиновников, членов партии и государственных служащих, подчеркнув, что проблему следует решать в корне - в кадрах и кадровой работе.
Наряду с предоставлением чиновникам и населению лучшего понимания цели борьбы страны с коррупцией, книга также помогает укрепить доверие людей к руководству партии и государства, тем самым повышая их решимость в успешном выполнении всех социально-экономических задач, которые они ставили.
600-страничная книга, содержащая почти 100 фотографий, состоит из трех частей, оформленных в современном печатном стиле.
Первая часть посвящена вопросам, связанным с борьбой с коррупцией и негативными явлениями во Вьетнаме, и включает в себя статью руководителя партии, посвященную борьбе с коррупцией с момента создания руководящего комитета в 2013 году, а также его заключительные замечания, сделанные на национальных конференциях по этой борьбе в 2014, 2018, 2020 и 2022 гг., а также 36 заседаний руководящего комитета.
Вторая часть сдержит 22 статьи о партийном строительстве и исправлении партийного руководителя, в том числе 4 статьи, посвященные работе с первых лет «Доймой» (обновление), и 8 статей об улучшении нравственности и образа жизни чиновников и членов партии, в том числе написанные в 1970-е годы.
Последняя часть представляет собой сборник мнений и оценок людей из разных слоев общества, депутатов Национального собрания, иностранных политиков и ученых об антикоррупционных усилиях Вьетнама под руководством партии.
За последнее десятилетие соответствующие органы по всей стране возбудили судебные дела по 2.657 случаям коррупции, в которых фигурирует 5.841 человек, и возбудили уголовные дела по 2.628 случаям с участием 6.199 обвиняемых.