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Подтверждение ценности и позиции вьетнамских брендов
По мнению экспертов отрасли, Вьетнам стоит на пороге революции в области онлайн-экспорта, чему способствуют благоприятная государственная политика и обильные производственные мощности. Однако на этом пути стоит серьезное препятствие: отсутствие международного признания брендов многих вьетнамских товаров.
Основные продукты, такие как орехи кешью, черный перец и другие специи, часто продаются на платформах электронной коммерции под иностранными брендами, скрывая свое вьетнамское происхождение. По словам отраслевых экспертов, это лишает местные предприятия ценных возможностей для продвижения своей продукции и повышения ее стоимости.
Organic Viet Food (OVF) - одна из компаний, которые пытаются изменить ситуацию. Компания запустила на Amazon свой собственный бренд кешью Newbam, ориентированный на рынки США и Канады. Инвестируя в упаковку, дизайн и соблюдая строгие правила Amazon, OVF стремится создать сильный фирменный стиль для своей продукции.
Та Хоанг Линь, директор департамента европейского и американского рынков Министерства промышленности и торговли, считает, что онлайн-платформы могут помочь вьетнамским предприятиям расширить сферу своего влияния и повысить качество продукции. Соглашения о свободной торговле в сочетании с интеграцией электронной коммерции открывают огромный потенциал для роста, сказал Та Хоанг Линь.
Чтобы дать вьетнамским брендам возможность конкурировать на мировом рынке, Центр информационных и цифровых технологий при Агентстве электронной коммерции и цифровой экономики Вьетнама запустил программу Go Export. В рамках этой инициативы в сотрудничестве с крупнейшими мировыми платформами электронной коммерции и партнерами вьетнамские компании получают ресурсы, обучение и поддержку для создания своих брендов и завоевания международных рынков.
Нгуен Ван Тхань, директор центра, отметил стремительный рост электронной розничной торговли в Интернете: за последние 4-5 лет темпы роста составили 16-30%. Нгуен Ван Тхань сказал, что это один из самых быстрорастущих секторов в мире, отметив, что в настоящее время Вьетнам занимает третье место в Юго-Восточной Азии по объему розничной онлайн-торговли, уступая Индонезии и Таиланду.