Подтверждение традиционной солидарности и особой дружбы между Вьетнамом и Кубой

То Лам осматривает Центр Фиделя Кастро в Гаване в рамках своего официального визита на Кубу в качестве министра общественной безопасности. Фото: ВИA

Это первый визит генерального секретаря ЦК КПВ, президента государства То Лама на Кубу после его избрания на пост главы партии и государства, что свидетельствует о высоком уважении партии и государства Вьетнама, а также самого высшего руководителя к Кубе и двусторонним отношениям.



Куба стала первой латиноамериканской страной, установившей дипломатические отношения с Вьетнамом в 1960 году. За прошедшие почти 65 лет традиционная солидарность, взаимная поддержка и всестороннее сотрудничество постоянно укреплялись и развивались во всех сферах.



Отношения между двумя партиями интенсивно развиваются, служат политической основой и направляют развитие вьетнамско-кубинских связей. Они поддерживают двусторонние контакты и обмены делегациями на всех уровнях.



Куба объявила национальный траур в память о генеральном секретаре партии Нгуен Фу Чонге и направила во Вьетнам на его похороны председателя Национальной ассамблеи народной власти Эстебана Ласо Эрнандеса.



Стороны также эффективно применяют такие механизмы, как Комитет межправительственного сотрудничества, Диалог по оборонной политике на уровне заместителей министров и Политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел.



Лидеры Вьетнама и Кубы договорились наследовать и продолжать прекрасную традицию и намерены вывести особые отношения на новый этап, уделяя особое внимание развитию экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества наравне с прочными политическими связями.



Вьетнам - второй по величине торговый партнер Кубы в Азии, однако объем двусторонней торговли остается скромным. 1 апреля 2020 года официально вступило в силу подписанное в 2015 году вьетнамско-кубинское торговое соглашение, предусматривающее множество новых торговых стимулов.



Вьетнам также является крупнейшим азиатским иностранным инвестором на Кубе. Вьетнамские предприятия заинтересованы в инвестициях и постепенно расширяют их, особенно в Специальной экономической зоне Мариэль, главным образом в производство основных потребительских товаров, строительных материалов и возобновляемых источников энергии.



На международных форумах, особенно в Организации Объединенных Наций, обе страны оказывают взаимную поддержку, особенно в вопросах, касающихся стратегических интересов Вьетнама. Вьетнам последовательно отстаивает свою позицию солидарности с Кубой, выступает против эмбарго США в отношении Кубы и призывает к его отмене.



Ле Хоай Чунг, секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по внешним связям, сказал, что в ходе визита высшие руководители двух партий и государств рассмотрят результаты сотрудничества и наметят ориентиры в различных областях.

Ле Хоай Чунг выразил уверенность, что визит будет иметь большой успех и внесет значительный вклад в укрепление особой дружбы и братства между двумя народами.



Посол Кубы Орландо Николас Эрнандес Гильен сказал, что визит То Лама имеет большое значение, отметив, что обе стороны, как ожидается, достигнут важных соглашений в партийном аспекте, способствуя развитию отношений между двумя партиями.