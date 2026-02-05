Подтверждение суверенитета над морскими и островными территориями архипелага Хоангша

Торжественное открытие объекта с установкой вывески «Народный комитет особой административной зоны Хоангша». Фото: baoquangninh.vn

Данный объект имеет особо важное политическое, историческое и правовое значение для города Дананг, твёрдо подтверждает суверенитет Вьетнама над архипелагом Хоангша, а также способствует повышению эффективности информационно-разъяснительной и воспитательной работы, направленной на формирование патриотизма и ответственности за защиту морского и островного суверенитета среди различных слоёв населения.

Выступая на церемонии, заместитель председателя Народного комитета города Дананг Чан Нам Хынг подчеркнул, что с момента получения от Центральных органов задачи по осуществлению государственного управления архипелагом Хоангша власти Дананга всегда рассматривали эту миссию как особо важную политическую ответственность. Город последовательно и системно реализует деятельность по административному управлению, сохранению и использованию исторических и правовых материалов, активизирует информационно-разъяснительную работу как внутри страны, так и за рубежом, а также тесно сочетает правовые аргументы и исторические доказательства с потенциалом культуры, образования и народной дипломатии в деле защиты морского и островного суверенитета.

1 июля 2025 года, одновременно с реорганизацией и совершенствованием системы административных органов в соответствии с резолюциями ЦК и городских властей, район Хоангша был официально переименован в специальную административную зону Хоангша. Это одна из 13 специальных административных зон страны и одна из 94 административных единиц уровня общин, входящих в состав города Дананг, что отражает особое внимание со стороны ЦК и одновременно подтверждает большую ответственность партийной организации, властей и жителей города в выполнении задач государственного управления архипелагом Хоангша.

Вывеска «Народный комитет особой административной зоны Хоангша», установленная в Доме экспозиции Хоангша (квартал Шонча) (Фото: baoquangninh.vn)

Директор Департамента внутренних дел, председатель Народного комитета специальной административной зоны Хоангша Чан Тхи Ким Хоа отметила, что завершение строительства данного объекта не только формирует чёткий административный символ района, но и способствует подтверждению суверенитета Вьетнама над архипелагом Хоангша, а также служит делу пропаганды, патриотического воспитания и продвижения образа Хоангша среди населения и туристов.

Объект «Именная стела Народного комитета специальной зоны Хоангша» выполнен как единый архитектурный комплекс, включающий именную стелу, стелу суверенитета, флагшток и каменную стену на заднем плане. Именная стела с моделью стелы суверенитета создана по образцу оригинальной стелы, установленной французами от имени властей Аннама на острове Хоангша в 1938 году. Монолитная гранитная стела высотой 2,5 метра, увенчанная пятиконечной золотой звездой, имеет надписи на двух боковых сторонах, подтверждающие принадлежность архипелага Хоангша территории Вьетнама; на лицевой стороне размещена табличка с названием учреждения и адресом штаба Народного комитета специальной зоны Хоангша.

Особым акцентом комплекса является флагшток, сооружённый на железобетонном фундаменте с основанием из цельного камня и стволом из антикоррозийного материала, создающий торжественный образ Государственного флага, развевающегося перед зданием администрации специального района.

По этому случаю Дом-музей Хоангша организовал тематическую экспозицию, посвящённую материалам об установке стел суверенитета, представив исторические и правовые документы, а также фотографии, отражающие процесс осуществления государственного управления и борьбы за защиту суверенитета над архипелагом Хоангша.