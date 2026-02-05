НОВОСТИ
Подтверждение суверенитета над морскими и островными территориями архипелага Хоангша
Данный объект имеет особо важное политическое, историческое и правовое значение для города Дананг, твёрдо подтверждает суверенитет Вьетнама над архипелагом Хоангша, а также способствует повышению эффективности информационно-разъяснительной и воспитательной работы, направленной на формирование патриотизма и ответственности за защиту морского и островного суверенитета среди различных слоёв населения.
Выступая на церемонии, заместитель председателя Народного комитета города Дананг Чан Нам Хынг подчеркнул, что с момента получения от Центральных органов задачи по осуществлению государственного управления архипелагом Хоангша власти Дананга всегда рассматривали эту миссию как особо важную политическую ответственность. Город последовательно и системно реализует деятельность по административному управлению, сохранению и использованию исторических и правовых материалов, активизирует информационно-разъяснительную работу как внутри страны, так и за рубежом, а также тесно сочетает правовые аргументы и исторические доказательства с потенциалом культуры, образования и народной дипломатии в деле защиты морского и островного суверенитета.
1 июля 2025 года, одновременно с реорганизацией и совершенствованием системы административных органов в соответствии с резолюциями ЦК и городских властей, район Хоангша был официально переименован в специальную административную зону Хоангша. Это одна из 13 специальных административных зон страны и одна из 94 административных единиц уровня общин, входящих в состав города Дананг, что отражает особое внимание со стороны ЦК и одновременно подтверждает большую ответственность партийной организации, властей и жителей города в выполнении задач государственного управления архипелагом Хоангша.
Директор Департамента внутренних дел, председатель Народного комитета специальной административной зоны Хоангша Чан Тхи Ким Хоа отметила, что завершение строительства данного объекта не только формирует чёткий административный символ района, но и способствует подтверждению суверенитета Вьетнама над архипелагом Хоангша, а также служит делу пропаганды, патриотического воспитания и продвижения образа Хоангша среди населения и туристов.
Объект «Именная стела Народного комитета специальной зоны Хоангша» выполнен как единый архитектурный комплекс, включающий именную стелу, стелу суверенитета, флагшток и каменную стену на заднем плане. Именная стела с моделью стелы суверенитета создана по образцу оригинальной стелы, установленной французами от имени властей Аннама на острове Хоангша в 1938 году. Монолитная гранитная стела высотой 2,5 метра, увенчанная пятиконечной золотой звездой, имеет надписи на двух боковых сторонах, подтверждающие принадлежность архипелага Хоангша территории Вьетнама; на лицевой стороне размещена табличка с названием учреждения и адресом штаба Народного комитета специальной зоны Хоангша.
Особым акцентом комплекса является флагшток, сооружённый на железобетонном фундаменте с основанием из цельного камня и стволом из антикоррозийного материала, создающий торжественный образ Государственного флага, развевающегося перед зданием администрации специального района.
По этому случаю Дом-музей Хоангша организовал тематическую экспозицию, посвящённую материалам об установке стел суверенитета, представив исторические и правовые документы, а также фотографии, отражающие процесс осуществления государственного управления и борьбы за защиту суверенитета над архипелагом Хоангша.