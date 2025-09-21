Подтверждение роли и реального вклада Вьетнама в решение глобальных проблем





Поездка Президента Лыонг Кыонга для участия в Общих прениях высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и двусторонних мероприятий в США имеет особое значение и преследует многие цели как в двустороннем, так и в многостороннем измерении, что отметил заместитель министра иностранных дел Данг Хоанг Зянг.

Г-н Данг Хоанг Зянг сказал: "С 21 по 24 сентября 2025 года Президент Лыонг Кыонг вместе с супругой и высокопоставленной делегацией Вьетнама примет участие в заседании высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также в ряде двусторонних мероприятий в США. Эта рабочая поездка имеет особое значение и преследует многие цели как в двустороннем, так и в многостороннем измерении".

В многостороннем плане поездка совпадает с 80-летием основания ООН и 80-летием Национального дня Социалистической Республики Вьетнам.

По его словам, поездка направлена на дальнейшую реализацию внешнеполитического курса независимости, самостоятельности, диверсификации и многовекторности, активной и эффективной всесторонней международной интеграции, выработанного XIII съездом КПВ и закреплённого в ряде крупных решений Партии и Государства, в том числе в резолюции № 59-NQ/TW Политбюро о международной интеграции в новых условиях и заключении № 125-KL/TW Секретариата о дальнейшем осуществлении директивы № 25-CT/TW об усилении и повышении уровня многосторонней дипломатии до 2030 года.

Через эту поездку мы хотим донести послание, подтверждающее роль Вьетнама как ответственного члена ООН, который активно и реально участвует и вносит вклад в деятельность и приоритеты ООН и международного сообщества, именно в то время, когда ООН нуждается в поддержке и сопутствии в словах и действиях со стороны активных ключевых стран, таких как Вьетнам.

Кроме того, в рамках поездки Президент проведёт встречи с лидерами разных стран и партнёров для поддержания и углубления отношений, а также для привлечения сотрудничества и поддержки ООН, стран и ключевых партнёров для реализации нынешних приоритетов нашей страны, в том числе в связи с предстоящим проведением в Ханое 25 октября 2025 года Церемонии открытия для подписания Конвенции ООН о противодействии киберпреступности, подготовкой к председательству на 11-й Конференции по рассмотрению Договора о нераспространении ядерного оружия в 2026 году и выдвижением кандидатур Вьетнама на ряд важных должностей в системе ООН.

Президент примет участие в заседании высокого уровня по случаю 80-летия основания ООН, выступит с важными заявлениями на Общих прениях высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН и на специальном глобальном мероприятии высокого уровня по климатическим действиям.

В двустороннем измерении поездка совпадает с 30-летием установления дипломатических отношений между Вьетнамом и США. Это будет возможность для обеих стран оглянуться на 30-летний путь — от бывших противников к друзьям, партнёрам, к Всеобъемлющему стратегическому партнёрству, а также выработать дорожную карту для дальнейшего устойчивого, эффективного и реального развития этого партнёрства.

Ожидается, что стороны продолжат подтверждать фундаментальные принципы отношений, включая уважение Устава ООН, международного права, политических систем, независимости, суверенитета и территориальной целостности друг друга, дальнейшее укрепление политического доверия и стратегического взаимного доверия, взаимовыгодное сотрудничество, приносящее практическую пользу народам двух стран, а также активный вклад в обеспечение мира, стабильности, процветания и устойчивого развития в регионе и в мире, не нанося ущерба законным интересам других сторон.

Президент проведёт встречи с руководством США, встретится с предпринимателями, финансовыми организациями, давними друзьями и партнёрами, ведущими учёными, а также возглавит торжественный приём по случаю 80-летия Национального дня Вьетнама в Нью-Йорке, подтверждая приверженность дальнейшему развитию отношений с США, особенно в области экономики, торговли, инвестиций, науки и технологий; будет содействовать реализации соглашений и обязательств, достигнутых на высшем уровне; заручится поддержкой разных кругов для Вьетнама и отношений Вьетнам–США, а также проявит заботу Партии и Государства о вьетнамской общине в США.