Подтверждение решимости Вьетнама в защите и продвижении права человека

В интервью, посвященном итогам УПО, До Хунг Вьет объяснил это замечательное достижение тщательной подготовкой правительства Вьетнама.



По его словам, на сессии 27 сентября Вьетнам объявил о своем решении принять 271 из 320 рекомендаций - это самый высокий процент за все четыре цикла УПО. Это, по его словам, подчеркивает неизменную приверженность Вьетнама процессу УПО и его стремление защищать и продвигать права человека.



На сессии присутствовали представители около 90 стран, международных организаций и НПО, причем подавляющее большинство делегатов высоко оценили усилия и открытость Вьетнама. Страна представила обновленную информацию о последних достижениях, особенно в области правовых реформ и социально-экономического развития, направленных на укрепление прав человека.

Делегация Вьетнама оперативно опровергла неправомерные обвинения и непроверенную информацию, представленную меньшинством НПО в ходе сессии, подчеркнув, что страна продолжает работу по созданию благоприятных условий для активного участия граждан в формировании правовой политики.



По его словам, особенно ярким был момент, когда страны выразили солидарность и сочувствие вьетнамскому народу после недавнего разрушительного тайфуна «Яги». Многие также высоко оценили участие Вьетнама в диалоге по УПО в СПЧ ООН в Женеве в 2024 году, когда отмечалась 70-я годовщина исторической победы при Дьенбьенфу и подписания Женевского соглашения о прекращении войны и восстановлении мира в Индокитае.



Некоторые выступающие рассказали о долгой борьбе Вьетнама за самоопределение и его пути к независимости, свободе и счастью, рассматривая это как основу для защиты и продвижения прав человека в стране сегодня.



Страны приветствовали принятие Вьетнамом большого количества рекомендаций как отражение его твердой приверженности процессу УПО и его более широким усилиям по защите и продвижению прав человека.



Они положительно оценили достижения Вьетнама в продвижении устойчивого развития для лучшего обеспечения прав человека, принятии многомерного подхода к сокращению бедности, продвижении гендерного равенства и защите уязвимых групп. Кроме того, некоторые страны отметили ценный опыт Вьетнама в эффективном взаимодействии с процессом УПО и призвали страну продолжать делиться передовым опытом с другими странами.



Всесторонние, объективные и основанные на реальности оценки Вьетнама демонстрируют позитивный интерес международного сообщества и глубокое понимание народа, истории, культуры и процесса развития страны, сказал До Хунг Вьет.

В перспективе Министерство иностранных дел в сотрудничестве с соответствующими министерствами и ведомствами разработает комплексный план по выполнению принятых рекомендаций. Он будет включать в себя конкретные обязанности, механизмы мониторинга прогресса и среднесрочный обзор. Дипломат подчеркнул, что Вьетнам будет продолжать сотрудничать с ООН, международными партнерами и дружественными странами для объединения дополнительных ресурсов, обеспечивая оптимальное выполнение этих рекомендаций.

