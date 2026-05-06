Подтверждение приверженности Вьетнама процессу строительства Сообщества АСЕАН
По этому случаю заместитель министра иностранных дел Данг Хоанг Зянг дал интервью прессе.
Заместитель министра, просьба сообщить о значении, важности, а также о ключевых целях, на которые нацелен 48-й Саммит АСЕАН?
48-й Саммит АСЕАН и сопутствующие мероприятия пройдут 7–8 мая 2026 года в Себу, Филиппины, под девизом «Совместно управляя общим будущим». Это первый ежегодный саммит в рамках председательства Филиппин в АСЕАН в 2026 году и имеет особое значение, поскольку АСЕАН официально вступает в новый этап развития после 10 лет формирования Сообщества АСЕАН (2015–2025 гг.).
2026 год знаменует первый год реализации Видения Сообщества АСЕАН до 2045 года и стратегических планов по четырём опорам: политико-безопасностной, экономической, социально-культурной и связности. Это станет важной ориентирующей рамкой для формирования сплочённого и устойчивого АСЕАН, способного сохранять центральную роль в продвижении сотрудничества и решении региональных вопросов.
Саммит проходит на фоне быстро меняющейся, сложной и трудно предсказуемой региональной и мировой обстановки, особенно в связи с напряжённой ситуацией на Ближнем Востоке, что создаёт серьёзное давление на АСЕАН в вопросах поддержания стабильности, обеспечения роста и реализации долгосрочных целей развития.
Вызовы, связанные со стратегической конкуренцией, нарушениями цепочек поставок, энергетической и продовольственной безопасностью, а также торговым протекционизмом, напрямую влияют на стабильность и уровень жизни населения региона. В этих условиях Филиппины в качестве председателя АСЕАН совместно с государствами-членами активно координируют усилия через различные механизмы консультаций, включая специальные встречи министров иностранных дел АСЕАН и закрытые встречи министров экономики, что отражает более гибкий и эффективный подход АСЕАН.
В этом контексте 48-й Саммит АСЕАН станет возможностью для лидеров 11 стран АСЕАН всесторонне обсудить региональную и международную обстановку, согласовать стратегические ориентиры и принять важные решения, направленные на укрепление сплочённости, повышение устойчивости и подтверждение стратегической ценности АСЕАН. Саммит сосредоточится на трёх ключевых направлениях:
Во-первых, укрепление единства, устойчивости и способности АСЕАН реагировать на актуальные вызовы, особенно в таких жизненно важных сферах, как энергетическая и продовольственная безопасность, стабильность цепочек поставок и защита граждан в чрезвычайных ситуациях.
Во-вторых, продвижение эффективной реализации стратегических приоритетов АСЕАН, в частности Видения Сообщества АСЕАН 2045 и приоритетов председательства Филиппин в 2026 году.
В-третьих, дальнейшее укрепление общего голоса и центральной роли АСЕАН на основе верховенства права, поддержки многосторонности, углубления отношений с партнёрами, что будет способствовать поддержанию мира, стабильности и благоприятной среды для развития, а также повышению роли и статуса АСЕАН в регионе и мире.
Можно сказать, что данный саммит не только задаёт направление нового этапа развития АСЕАН, но и подтверждает его способность адаптироваться и совместно строить мирный, стабильный, устойчиво развивающийся регион, ориентированный на интересы людей.
Что касается Вьетнама, участие Премьер-министра в саммите имеет особое значение, цели и приоритеты?
По приглашению Президента Филиппин, Председателя АСЕАН 2026 года Фердинанда Ромуальдеса Маркоса-младшего Премьер-министр Правительства Ле Минь Хынг возглавит высокопоставленную делегацию Вьетнама для участия в 48-м Саммите АСЕАН в Себу 7–8 мая 2026 года. Эта зарубежная поездка имеет особое значение, поскольку является первой зарубежной поездкой и первым участием Премьер-министра Ле Минь Хынга в Саммите АСЕАН в новой должности.
Участие Премьер-министра ярко демонстрирует последовательную реализацию Вьетнамом внешнеполитического курса на независимость, самостоятельность, самодостаточность, мир, дружбу, сотрудничество и развитие, а также на многосторонность и диверсификацию внешних связей в духе XIV Всевьетнамского съезда Партии. Это также подтверждает, что АСЕАН остаётся ключевым стратегическим приоритетом внешней политики Вьетнама и выражает приверженность Вьетнама процессу строительства Сообщества АСЕАН с активным, ответственным и практическим вкладом.
Основная цель участия — совместно с государствами АСЕАН укреплять мир и стабильность, сохранять единство и центральную роль АСЕАН, повышать способность реагировать на возникающие вызовы, создавая благоприятные условия для устойчивого развития региона и отдельных стран, а также развивать двусторонние отношения Вьетнама с государствами АСЕАН. В этом духе Вьетнам сосредоточится на следующих приоритетах:
Во-первых, тесное взаимодействие с государствами АСЕАН для эффективной реализации приоритетов председательства 2026 года и Видения Сообщества АСЕАН 2045 с целью формирования устойчивого, динамичного, инновационного и ориентированного на человека сообщества.
Во-вторых, содействие поддержанию мира, безопасности и стабильности, укрепление верховенства международного права и многосторонности, усиление внутренней интеграции и углубление отношений с партнёрами, что будет способствовать укреплению центральной роли АСЕАН в региональной архитектуре.
В-третьих, активное участие в ключевых повестках саммита, особенно по вопросам энергетической и продовольственной безопасности и защиты граждан. Вьетнам заранее подготовил конкретные и практические инициативы для повышения коллективной способности АСЕАН реагировать на внешние вызовы.
В ходе саммита Премьер-министр Ле Минь Хынг также планирует провести встречи с лидерами стран АСЕАН для укрепления дружбы, повышения политического доверия и развития практического сотрудничества. Это будут первые личные встречи Премьер-министра с лидерами стран АСЕАН в новой должности.
Уверен, что благодаря важности данной поездки, насыщенной программе и тщательной подготовке Вьетнама участие Премьер-министра Ле Минь Хынга в 48-м Саммите АСЕАН пройдёт успешно, подтвердив образ Вьетнама как активного, ответственного и надёжного партнёра, готового вносить вклад в мир, стабильность и развитие АСЕАН, а также укрепит позиции Вьетнама в регионе и отношения со странами-членами АСЕАН.
С уважением благодарим заместителя министра Данг Хоанг Зянга!