НОВОСТИ

Подтверждение приверженности Вьетнама процессу строительства Сообщества АСЕАН

Премьер-министр Правительства Ле Минь Хынг возглавит высокопоставленную делегацию Вьетнама для участия в 48-м Саммите АСЕАН в Себу, Филиппины, 7–8 мая 2026 года.
  Заместитель министра иностранных дел Данг Хоанг Зянг. Фото: МИД  
По приглашению Президента Республики Филиппины Фердинанда Ромуальдеса Маркоса-младшего, Председателя АСЕАН 2026 года, Премьер-министр Правительства Социалистической Республики Вьетнам Ле Минь Хынг возглавит высокопоставленную делегацию Вьетнама для участия в 48-м Саммите АСЕАН в Себу, Филиппины, 7–8 мая 2026 года.

По этому случаю заместитель министра иностранных дел Данг Хоанг Зянг дал интервью прессе.

Заместитель министра, просьба сообщить о значении, важности, а также о ключевых целях, на которые нацелен 48-й Саммит АСЕАН?

48-й Саммит АСЕАН и сопутствующие мероприятия пройдут 7–8 мая 2026 года в Себу, Филиппины, под девизом «Совместно управляя общим будущим». Это первый ежегодный саммит в рамках председательства Филиппин в АСЕАН в 2026 году и имеет особое значение, поскольку АСЕАН официально вступает в новый этап развития после 10 лет формирования Сообщества АСЕАН (2015–2025 гг.).

2026 год знаменует первый год реализации Видения Сообщества АСЕАН до 2045 года и стратегических планов по четырём опорам: политико-безопасностной, экономической, социально-культурной и связности. Это станет важной ориентирующей рамкой для формирования сплочённого и устойчивого АСЕАН, способного сохранять центральную роль в продвижении сотрудничества и решении региональных вопросов.

Саммит проходит на фоне быстро меняющейся, сложной и трудно предсказуемой региональной и мировой обстановки, особенно в связи с напряжённой ситуацией на Ближнем Востоке, что создаёт серьёзное давление на АСЕАН в вопросах поддержания стабильности, обеспечения роста и реализации долгосрочных целей развития.

Вызовы, связанные со стратегической конкуренцией, нарушениями цепочек поставок, энергетической и продовольственной безопасностью, а также торговым протекционизмом, напрямую влияют на стабильность и уровень жизни населения региона. В этих условиях Филиппины в качестве председателя АСЕАН совместно с государствами-членами активно координируют усилия через различные механизмы консультаций, включая специальные встречи министров иностранных дел АСЕАН и закрытые встречи министров экономики, что отражает более гибкий и эффективный подход АСЕАН.

В этом контексте 48-й Саммит АСЕАН станет возможностью для лидеров 11 стран АСЕАН всесторонне обсудить региональную и международную обстановку, согласовать стратегические ориентиры и принять важные решения, направленные на укрепление сплочённости, повышение устойчивости и подтверждение стратегической ценности АСЕАН. Саммит сосредоточится на трёх ключевых направлениях:

Во-первых, укрепление единства, устойчивости и способности АСЕАН реагировать на актуальные вызовы, особенно в таких жизненно важных сферах, как энергетическая и продовольственная безопасность, стабильность цепочек поставок и защита граждан в чрезвычайных ситуациях.

Во-вторых, продвижение эффективной реализации стратегических приоритетов АСЕАН, в частности Видения Сообщества АСЕАН 2045 и приоритетов председательства Филиппин в 2026 году.

В-третьих, дальнейшее укрепление общего голоса и центральной роли АСЕАН на основе верховенства права, поддержки многосторонности, углубления отношений с партнёрами, что будет способствовать поддержанию мира, стабильности и благоприятной среды для развития, а также повышению роли и статуса АСЕАН в регионе и мире.

Можно сказать, что данный саммит не только задаёт направление нового этапа развития АСЕАН, но и подтверждает его способность адаптироваться и совместно строить мирный, стабильный, устойчиво развивающийся регион, ориентированный на интересы людей.

Что касается Вьетнама, участие Премьер-министра в саммите имеет особое значение, цели и приоритеты?

По приглашению Президента Филиппин, Председателя АСЕАН 2026 года Фердинанда Ромуальдеса Маркоса-младшего Премьер-министр Правительства Ле Минь Хынг возглавит высокопоставленную делегацию Вьетнама для участия в 48-м Саммите АСЕАН в Себу 7–8 мая 2026 года. Эта зарубежная поездка имеет особое значение, поскольку является первой зарубежной поездкой и первым участием Премьер-министра Ле Минь Хынга в Саммите АСЕАН в новой должности.

Участие Премьер-министра ярко демонстрирует последовательную реализацию Вьетнамом внешнеполитического курса на независимость, самостоятельность, самодостаточность, мир, дружбу, сотрудничество и развитие, а также на многосторонность и диверсификацию внешних связей в духе XIV Всевьетнамского съезда Партии. Это также подтверждает, что АСЕАН остаётся ключевым стратегическим приоритетом внешней политики Вьетнама и выражает приверженность Вьетнама процессу строительства Сообщества АСЕАН с активным, ответственным и практическим вкладом.

Основная цель участия — совместно с государствами АСЕАН укреплять мир и стабильность, сохранять единство и центральную роль АСЕАН, повышать способность реагировать на возникающие вызовы, создавая благоприятные условия для устойчивого развития региона и отдельных стран, а также развивать двусторонние отношения Вьетнама с государствами АСЕАН. В этом духе Вьетнам сосредоточится на следующих приоритетах:

Во-первых, тесное взаимодействие с государствами АСЕАН для эффективной реализации приоритетов председательства 2026 года и Видения Сообщества АСЕАН 2045 с целью формирования устойчивого, динамичного, инновационного и ориентированного на человека сообщества.

Во-вторых, содействие поддержанию мира, безопасности и стабильности, укрепление верховенства международного права и многосторонности, усиление внутренней интеграции и углубление отношений с партнёрами, что будет способствовать укреплению центральной роли АСЕАН в региональной архитектуре.

В-третьих, активное участие в ключевых повестках саммита, особенно по вопросам энергетической и продовольственной безопасности и защиты граждан. Вьетнам заранее подготовил конкретные и практические инициативы для повышения коллективной способности АСЕАН реагировать на внешние вызовы.

В ходе саммита Премьер-министр Ле Минь Хынг также планирует провести встречи с лидерами стран АСЕАН для укрепления дружбы, повышения политического доверия и развития практического сотрудничества. Это будут первые личные встречи Премьер-министра с лидерами стран АСЕАН в новой должности.

Уверен, что благодаря важности данной поездки, насыщенной программе и тщательной подготовке Вьетнама участие Премьер-министра Ле Минь Хынга в 48-м Саммите АСЕАН пройдёт успешно, подтвердив образ Вьетнама как активного, ответственного и надёжного партнёра, готового вносить вклад в мир, стабильность и развитие АСЕАН, а также укрепит позиции Вьетнама в регионе и отношения со странами-членами АСЕАН.

С уважением благодарим заместителя министра Данг Хоанг Зянга!

ИЖВ/ВИА

Генеральный секретарь, Президент То Лам принял Советника по национальной безопасности Индии

Генеральный секретарь, Президент То Лам принял Советника по национальной безопасности Индии

По сообщению специального корреспондента ВИА, во второй половине дня 5 мая в столице Нью-Дели (Индия) в рамках государственного визита в Республику Индия Генеральный секретарь, Президент То Лам принял Советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала.
