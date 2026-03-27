Подтверждение позиции вьетнамской кухни на мировой карте

Павильон с деликатесами Кондао привлекает посетителей. Фото: ВИА

Мероприятие организовано Генеральной корпорацией туризма Сайгона (Saigontourist Group) в сотрудничестве с рядом подразделений. Фестиваль представил публике и туристам 500 блюд и 10 гастрономических маршрутов.

В этом году фестиваль предлагает особую программу впечатлений: пространство оформлено как единый культурный поток, проходящий через три региона страны, где каждый кластер представляет собой главу наследия: кухня Северо-Запада – региона у истоков страны; кухня Центрального Вьетнама; морская кухня Вьетнама; королевская кухня – придворные угощения; кухня Южного Вьетнама; кухня из вьетнамского риса и деревень традиционных пирогов; кухня и искусство вьетнамского чая; кухня и вкусы Севера; зелёная кухня – вегетарианская кухня; кухня без границ. В частности, зона «кухни без границ» представлена при участии Генеральных консульств Нидерландов, Таиланда и международных партнёров, предлагая многосенсорную коллекцию гастрономических впечатлений.

По словам госпожи Нгуен Тхи Ань Хоа, председателя Saigontourist Group, главы руководящего комитета фестиваля, Фестиваль кулинарной культуры «Вкусные блюда Saigontourist Group 2026» приурочен к крупным национальным праздникам 2026 года и 51-й годовщине основания Saigontourist Group (1 августа 1975 года – 1 августа 2026 года).

Это не только место притяжения для любителей гастрономии, но и путь соединения наследия, распространения самобытности и утверждения позиции вьетнамской кухни на мировой карте. В 2026 году Saigontourist Group продолжает курс на расширение масштаба, повышение качества и интернационализацию, стремясь превратить фестиваль в характерный культурно-туристический бренд города Хошимин и Вьетнама.

Помимо гастрономии, фестиваль является настоящим культурным «пиром» с разнообразными программами традиционного искусства, народных игр и ремесленных деревень Вьетнама. В программе выступлений представлены танцы народа чам, пение байчой, народные песни Хюэ, переклички-хо, жанр тантко зао зуен, дон ка тай ты, выступления с гонгами Центрального нагорья, танец сое, уличные цирковые и иллюзионные шоу, а также современная поп-музыка.

В зоне ремёсел посетители могут своими глазами увидеть мастерство ремесленников и научиться изготовлению различных традиционных пирогов, плетению конических шляп, гончарному делу, приготовлению бань фук линь, соевого молока, заворачиванию традиционного бань тет и др. В этом году также оборудовано множество впечатляющих фотозон, миниатюрные композиции тщательно оформлены с ярко выраженной региональной идентичностью, воссоздавая модели народных праздников и обеспечивая интерактивное участие гостей.

В рамках Фестиваля кулинарной культуры «Вкусные блюда Saigontourist Group 2026», который проходит с 26 по 29 марта, также предусмотрены ряд примечательных мероприятий: чествование 10 шеф-поваров, создавших 10 характерных региональных блюд; чествование 10 барменов за самые креативные и лучшие напитки фестиваля; конкурс на выбор топ-10 участников по оформлению и активности павильонов и др.