Подтверждение ключевой роли науки и технологий
Привлечение проектов в сфере ключевых технологий
По словам вице-президента компании Intel Products Vietnam Co., Ltd. (Intel) Кеннета Цзе, к концу 2025 года накопленный объём экспорта Intel в стоимостном выражении превысил 100 млрд долларов США, а общий объём поставок составил более 4 млрд единиц продукции. За почти 20 лет работы во Вьетнаме Intel инвестировала более 1,5 млрд долларов США. Однако самым бесценным активом компании, по его словам, является человеческий капитал: создано почти 6 тыс. рабочих мест, и 2 тыс. сотрудников непосредственно работают на производственной площадке компании. Данный коллектив не только обладает высокой профессиональной квалификацией, но и прошёл серьёзную профессиональную подготовку в рамках глобальной системы Intel. «Многие выдающиеся личности в настоящее время занимают важные руководящие посты в Intel Vietnam и в регионе, что является наглядным свидетельством качества вьетнамских трудовых ресурсов», подчеркнул Кеннет Цзе.
Применяя передовые технологии и разрабатывая прорывные продукты, Intel подтверждает свою приверженность устойчивым инвестициям в человеческий капитал и окружающую среду. Компания реализует инициативы по энергосбережению, сокращению выбросов CO2, а также осуществляет множество значимых мероприятий в рамках социальной ответственности. В этом году Intel в сотрудничестве с Правительством Вьетнама и SHTP реализует две важные программы: «Искусственный интеллект (ИИ) для руководителей», направленную на повышение компетенций городских кадров, и программу «ИИ для будущей рабочей силы», ориентированную на университеты.
На сегодняшний день можно утверждать, что SHTP играет ведущую роль в формировании экосистемы полупроводниковой промышленности, объединяющей около 70 крупных предприятий в сферах микроэлектроники и информационных технологий, а также экосистему биотехнологий, насчитывающей около 30 инвестиционных проектов. SHTP привлёк крупные мировые технологические корпорации и компании, такие как Intel, Samsung, Datalogic, Nipro, TTI, Sanofi и др. Кроме того, SHTP освоил две ключевые технологии: нанотехнологии для применения в биомедицине и энергетике; а также технологии проектирования и изготовления MEMS-чипов (микроэлектромеханических систем, МЭМС), применяемых в сфере окружающей среды и в различных отраслях промышленности. Данное подразделение выстроило процесс инкубации на основе модели «трёх сторон» — государство, академическое сообщество и бизнес. Инкубационная деятельность позиционируется и осуществляется как деятельность координирующей и связующей организации, объединяющей ресурсы государственного и частного секторов, с углублённой концентрацией на этапах инкубации и коммерциализации. Такая работа включает поддержку в виде технической инфраструктуры, ресурсов и необходимых услуг, помогающих проектам доработать и вывести на рынок высокотехнологичную продукцию. Тем самым уже начато пилотное внедрение продуктов и услуг, направленных на поддержку коммерциализации инкубационных проектов.
На пути к международному научному центру
Центр исследований и внедрения Парка высоких технологий (SHTP Labs) является одним из пяти подразделений, входящих в структуру SHTP. На сегодняшний день SHTP Labs построен и инвестирован в соответствии с международными стандартами, располагает наиболее полным комплексом оборудования и способен обеспечивать полный цикл изготовления и корпусирования (упаковки) MEMS-компонентов.
Одновременно центр подтвердил свою роль как многопрофильного научно-технологического учреждения, сформировал высококвалифицированную исследовательскую команду и способен выполнять крупные научно-технологические задачи. SHTP Labs обладает 18 патентами на объекты интеллектуальной собственности, коммерциализировал более 20 видов научно-технологической продукции и опубликовал более 120 научных статей в ведущих отечественных и международных изданиях. SHTP Labs уже освоил ключевые базовые технологии, связанные с проектированием и изготовлением MEMS-компонентов для применения в системах Интернета вещей (IoT), а также нанотехнологии, применяемые в биомедицине и в рамках «зелёного» перехода. Цель SHTP Labs в ближайшие 5 лет стать исследовательским центром международного уровня.
Кандидат наук Чинь Суан Тханг, директор SHTP Labs, отметил: чтобы стать исследовательским центром международного стандарта, необходимо обладать передовыми технологиями; а чтобы создать передовые технологии, нужна высокая научная составляющая. Поэтому SHTP Labs необходимо создавать высококачественные продукты международного уровня, способные к практическому внедрению и служащие целям социально-экономического развития.
Обладая более 160 действующими проектами, SHTP на сегодняшний день достиг совокупной накопленной стоимости производства высокотехнологичной продукции на уровне свыше 176 млрд долларов США. Парк также располагает девятью международными патентами, почти 60 национальными патентами и 155 охранными документами на объекты промышленной собственности. Это создаёт фундамент для того, чтобы к 2030 году SHTP стал международным центром науки, технологий и инноваций, а также высокоинтерактивным инновационным ядром Южного ключевого экономического региона. SHTP реализует проект Научно-технологического парка, предусматривающий три ключевых этапа развития: текущий этап, на котором он уже выполняет роль центра развития науки и технологий; этап развития (до 2030 года), в рамках которого SHTP будет развиваться как комплексная система коммерциализации инновационных технологий и как драйвер инновационной экосистемы; этап зрелости — с формированием инновационного кластера.
Профессор, доктор Нгуен Ки Фунг, глава правления SHTP, отметил: в рамках видения до 2045 года SHTP рассматривается как научно-технологический парк международного уровня, играющий роль ядра высокоинтерактивного инновационного городского пространства, призванного содействовать устойчивому развитию города Хошимина и всего южного региона. Для реализации этой дорожной карты SHTP опирается на шесть прорывных направлений: прикладные разработки и трансфер технологий, развитие инфраструктуры, человеческие ресурсы, наука и инновации, международное сотрудничество, управление (цифровизация).