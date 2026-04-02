Подписан меморандум о взаимопонимании по улучшению ухода за жертвами агента «оранж»/диоксина в 2026–2027 годах

Роземари Мизо, председатель Международного комитета и Германского национального комитета Деревни дружбы Вьетнама, выступает на 19-м заседании Международного комитета Деревни дружбы Вьетнама в Ханое 31 марта. Фото: ВИА.

Меморандум о взаимопонимании был подписан в ходе 19-й конференции Международного комитета Деревни дружбы Вьетнама. В мероприятии приняли участие Роземари Мизо, председатель Международного комитета и Германского национального комитета Деревни дружбы Вьетнама, генерал-полковник Фам Хонг Хыонг, заместитель председателя Ассоциации ветеранов войны Вьетнама, глава Вьетнамского национального комитета, а также представители национальных комитетов Франции, США и Японии.

Согласно соглашению, стороны обязались сохранять и расширять услуги по уходу примерно за 60 ветеранами войны и бывшими молодыми добровольцами ежемесячно, а также за 110–120 детьми, пострадавшими от «Агента «оранж»/диоксина и в настоящее время проживающими в Деревне дружбы Вьетнама. Будет продолжена реализация комплексных программ, охватывающих реабилитацию, специальное образование, профессиональное обучение и реинтеграцию в общество.

В сфере здравоохранения в меморандуме подчеркивается необходимость более тесной координации со специализированными медицинскими учреждениями, сочетания традиционных и современных методов лечения, а также расширения услуг физиотерапии и реабилитации. В качестве приоритетных задач также определены профилактика заболеваний, медико-санитарная помощь населению и повышение квалификации медицинского персонала.

В области образования и профессиональной подготовки стороны договорились продолжить проведение специализированных занятий и учебных программ по таким направлениям, как швейное дело, вышивка, информационные технологии, изготовление цветов и ремесленные изделия. Повышенное внимание также будет уделяться обучению жизненным навыкам, психологической поддержке и профориентации. Будут и далее расширяться инициативы по интеграции в общество, включая проект «Стипендиаты Джорджа Мизо».

Во внешнеполитическом направлении предусмотрено укрепление международного сотрудничества за счет более тесного взаимодействия с организациями, посольствами, предприятиями и донорами как внутри страны, так и за рубежом. Стороны также договорились активизировать информационно-пропагандистскую работу и мобилизацию ресурсов для более эффективной поддержки деятельности Деревни дружбы Вьетнама.

Примечательно, что конференция подтвердила финансовые обязательства на период 2026–2027 годов. Прогнозируемые расходы составят более 20,3 млрд вьетнамских донгов (почти 770 600 долларов США) в 2026 году и почти 23,2 млрд вьетнамских донгов в 2027 году. Источниками финансирования станут государственный бюджет, Министерство обороны, отечественные организации и частные лица, а также взносы Международного комитета и стран-членов.

Соглашение также предусматривает реализацию ряда конкретных проектов, таких как поддержка интеграции детей в общество, модернизация инфраструктуры, повышение квалификации персонала, прием международных волонтеров, а также сотрудничество с такими организациями, как Outreach Vietnam, в сферах образования и здравоохранения.

На церемонии участники подчеркнули, что сохранение и расширение международного сотрудничества не только повышают эффективность деятельности Деревни дружбы Вьетнама, но и способствуют распространению гуманитарного послания мира, примирения и общей ответственности в деле преодоления последствий войны.

Ожидается, что меморандум о взаимопонимании создаст важную основу для скоординированной реализации программ и проектов в ближайшей перспективе с целью улучшения ухода за ветеранами войны, бывшими молодыми добровольцами и детьми, пострадавшими от «АО/диоксина, а также содействия устойчивому развитию Деревни дружбы Вьетнама.

Деревня, находящаяся под управлением Ассоциации ветеранов войны Вьетнама, занимает территорию площадью более 3 гектаров в Ханое и предназначена для поддержки ветеранов войны, бывших молодых добровольцев и их детей, являющихся жертвами агента «оранж»/диоксина. Она была построена при содействии шести стран - США, Германии, Франции, Японии, Канады и Великобритании - по инициативе Джорджа Мизо, американского ветерана, который ранее участвовал в войне на юге Вьетнама.