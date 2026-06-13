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Подписаны 11 соглашений о перекредитовании японских средств ОПР для восьми северных горных провинций
Выступая на церемонии открытия, заместитель министра финансов Чан Куок Фыонг отметил, что подписание данных соглашений является первым шагом к реализации кредитных проектов под кодами VN24-P1 и VN25-P1 в восьми северных горных провинциях.
«В условиях активного внедрения двухуровневой модели местной власти подписание соглашений о перекредитовании приобретает особое значение, способствуя укреплению самостоятельности и подотчётности местных властей, а также обеспечению бюджетной дисциплины и безопасности государственного долга страны», — подчеркнул Чан Куок Фыонг.
Заместитель министра также высоко оценил тесное взаимодействие, ответственное отношение и твёрдую приверженность местных органов власти в процессе подготовки и завершения необходимых процедур для заключения соглашений о перекредитовании.
Пользуясь случаем, руководство Министерства финансов выразило благодарность Правительству Японии, Посольству Японии во Вьетнаме и JICA за неизменную поддержку Вьетнама в процессе его социально-экономического развития, особенно в сфере адаптации к изменению климата, снижения рисков стихийных бедствий и устойчивого развития сельских территорий.
Выступая на церемонии, Посол Японии во Вьетнаме Ито Наоки отметил, что нынешнее подписание знаменует собой важный этап в реализации японской официальной помощи развитию (ОПР), предназначенной для северных горных провинций Вьетнама. По словам дипломата, официальное подписание кредитного соглашения состоялось в присутствии Премьер-министра Японии во время его недавнего визита во Вьетнам и стало значимым событием в двустороннем сотрудничестве, способствующим укреплению доверия и дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Японией.
В рамках программы руководители провинций подписали соглашения о перекредитовании с Министерством финансов, а также соглашение о соревновании по эффективной реализации проектов, взяв на себя обязательство обеспечить освоение 100% иностранных средств в соответствии с утверждённым планом.
На церемонии подписания от имени провинций — получателей помощи заместитель председателя Народного комитета провинции Туенкуанг Хоанг Зя Лонг заявил, что местные власти будут реализовывать проекты максимально активно, ответственно и эффективно; полностью соблюдать требования законодательства в области государственных инвестиций, проведения тендеров и управления средствами ОПР; своевременно выделять софинансирование из местных бюджетов; а также укреплять взаимодействие с Министерством финансов, центральными министерствами и ведомствами и JICA для оперативного решения возникающих в ходе реализации проектов проблем и трудностей.
Провинции также обязались строго выполнять требования по мониторингу, оценке и отчётности в соответствии с законодательством Вьетнама и условиями донора, а также в полном объёме исполнять обязательства по погашению основного долга и выплате процентов согласно подписанным соглашениям о перекредитовании. Это будет способствовать эффективному использованию средств ОПР и достижению целей устойчивого развития в северных горных районах страны.