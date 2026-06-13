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Подписаны 11 соглашений о перекредитовании японских средств ОПР для восьми северных горных провинций

Во второй половине дня 12 июня в Ханое Министерство финансов провело церемонию подписания 11 соглашений о перекредитовании средств иностранных займов Правительства Японии, предоставленных через Японское агентство международного сотрудничества (JICA), с восемью провинциями — Каобанг, Дьенбьен, Лайтяу, Лангшон, Лаокай, Шонла, Тхайнгуен и Туенкуанг. Средства будут направлены на реализацию Проекта развития сельских районов, адаптированных к стихийным бедствиям, а также Проекта развития инфраструктуры, адаптированной к изменению климата, в поддержку представителей этнических меньшинств в горных и предгорных районах Северного Вьетнама. Общая стоимость 11 соглашений составляет 39,256 млрд иен, что эквивалентно 6,68 трлн донгов.

Выступая на церемонии открытия, заместитель министра финансов Чан Куок Фыонг отметил, что подписание данных соглашений является первым шагом к реализации кредитных проектов под кодами VN24-P1 и VN25-P1 в восьми северных горных провинциях.

«В условиях активного внедрения двухуровневой модели местной власти подписание соглашений о перекредитовании приобретает особое значение, способствуя укреплению самостоятельности и подотчётности местных властей, а также обеспечению бюджетной дисциплины и безопасности государственного долга страны», — подчеркнул Чан Куок Фыонг.

Заместитель министра также высоко оценил тесное взаимодействие, ответственное отношение и твёрдую приверженность местных органов власти в процессе подготовки и завершения необходимых процедур для заключения соглашений о перекредитовании.

Пользуясь случаем, руководство Министерства финансов выразило благодарность Правительству Японии, Посольству Японии во Вьетнаме и JICA за неизменную поддержку Вьетнама в процессе его социально-экономического развития, особенно в сфере адаптации к изменению климата, снижения рисков стихийных бедствий и устойчивого развития сельских территорий.

Выступая на церемонии, Посол Японии во Вьетнаме Ито Наоки отметил, что нынешнее подписание знаменует собой важный этап в реализации японской официальной помощи развитию (ОПР), предназначенной для северных горных провинций Вьетнама. По словам дипломата, официальное подписание кредитного соглашения состоялось в присутствии Премьер-министра Японии во время его недавнего визита во Вьетнам и стало значимым событием в двустороннем сотрудничестве, способствующим укреплению доверия и дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Японией.

В рамках программы руководители провинций подписали соглашения о перекредитовании с Министерством финансов, а также соглашение о соревновании по эффективной реализации проектов, взяв на себя обязательство обеспечить освоение 100% иностранных средств в соответствии с утверждённым планом.

На церемонии подписания от имени провинций — получателей помощи заместитель председателя Народного комитета провинции Туенкуанг Хоанг Зя Лонг заявил, что местные власти будут реализовывать проекты максимально активно, ответственно и эффективно; полностью соблюдать требования законодательства в области государственных инвестиций, проведения тендеров и управления средствами ОПР; своевременно выделять софинансирование из местных бюджетов; а также укреплять взаимодействие с Министерством финансов, центральными министерствами и ведомствами и JICA для оперативного решения возникающих в ходе реализации проектов проблем и трудностей.

Провинции также обязались строго выполнять требования по мониторингу, оценке и отчётности в соответствии с законодательством Вьетнама и условиями донора, а также в полном объёме исполнять обязательства по погашению основного долга и выплате процентов согласно подписанным соглашениям о перекредитовании. Это будет способствовать эффективному использованию средств ОПР и достижению целей устойчивого развития в северных горных районах страны.

ИЖВ/ВИА

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