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Подношение благовоний в память о Королях Хунгов в канун Нового года по лунному календарю 2023 года
Заместитель секретаря провинциального партийного комитета и председатель провинциального Народного комитета Буй Ван Куанг доложил предкам о выдающихся достижениях страны в целом и Футхо в частности за прошедший год.
В связи с приближением Нового года по лунному календарю он пожелал, чтобы короли Хунгов благословить нацию и народ и помогли стране преодолеть все трудности и вызовы и успешно реализовать поставленные цели социально-экономического развития.
Легенда гласит, что Ау Ко, которая была феей, спустилась на землю в седьмой день первого лунного месяца. Она встретилась с Лаком Лонг Куаном и родила 100 сыновей.
Пятьдесят из них последовали за отцом к морю, а остальные 50 последовали за матерью в горы вверх по течению Красной реки.
Когда они прибыли в район, который сейчас является общиной Хиенлыонг в уезде Хахоа, провинции Футхо, Ау Ко и ее дети были настолько очарованы потрясающими пейзажами этого района, что решили поселиться там. Старший сын стал королем, который назвал страну Ванланг и основал столицу в Фонгчау (современный город Вьетчи в провинции Футхо), положив начало 18 поколениям королей Хунг.
Короли выбрали гору Нгиалинь, самую высокую в регионе, для совершения ритуалов, посвященных божествам риса и солнца, чтобы молиться о здоровом урожае.