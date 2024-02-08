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Поднос с пятью видами фруктов – от красивых народных обычаев до отличной пользы для здоровья

В Новый год по лунному календарю в каждой семье сохраняется обычай - выставлять поднос с пятью видами фруктов на семейный алтарь или стол для украшения гостиной.
  На Севере Вьетнама традиционный поднос с пятью видами фруктов часто включает бананы, грейпфруты, хурму, папайю, апельсины, мандарины, персики, руку Будды, инжир, груши, яблоки, гранаты. Фото: ВИА  
Обычный поднос с пятью видами фруктов включает в себя 5 видов фруктов разного цвета, символизирующих пять стихий: Металл, Дерево, Вода, Огонь, Земля.

Согласно поверьям людей Восточной и Юго-Восточной Азии, число 5 символизирует удачу. Люди часто выставляют поднос с пятью видами фруктов, чтобы выразить свои пожелания достичь удачи и благополучия в новом году.

Все выставленные фрукты – это фрукты, символизирующие благополучие, удачу, богатство и счастье. Кроме того, они должны быть свежими, спелыми и красивыми. Фрукты, подаваемые на подносах, зависят от региона страны.

На Севере Вьетнама традиционный поднос с пятью видами фруктов часто включает бананы, грейпфруты, хурму, папайю, апельсины, мандарины, персики, руку Будды, инжир, груши, яблоки, гранаты.

В центральных и южных регионах Вьетнама на эти подносы часто кладут драконий фрукт, бананы, арбуз, ананас, апельсины, мандарины, сметанное яблоко, инжир, кокосы, манго и т. д.

Согласно народным поверьям, бананы символизируют семейное воссоединение. Грейпфрут - успех и процветание.

Хурма - богатство и удачу. Персики - счастье и надежду в будущем. Драконий фрукт - удачу. Цитрусовые фрукты символизируют здоровье и успех. Гранат - желание получить благополучие на новый год и иметь много детей.

Рука Будды имеет форму руки человека, молящегося предкам и Богу. Этот фрукт символизирует защиту и безопасность. Арбуз имеет круглую форму и сладкий вкус, что говорит об удаче в новом году.

Хотя фрукты, выложенные на подносе в каждом регионе разные, все они выражают культурную ценность «Когда едите фрукты, помни о человеке, который посадил дерево», уважение и благодарность предкам и пожелание о мире, крепком здоровье, процветающем бизнесе в Новом году.

ИЖВ/ВИА

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