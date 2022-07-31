Поддержание макроэкономической стабильности, контроль над инфляцией и обеспечение основных балансов

Совещание направлено на обсуждение вопросов поддержания макроэкономической стабильности, контроля над инфляцией и обеспечения основных экономических балансов, что будет способствовать быстрому восстановлению и устойчивому развитию.

Выступая с речью, Премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что под руководством Партии во главе с Генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом, благодаря усилиям народа и предприятий, поддержке международных друзей мы мобилизовали внутренние и внешние ресурсы, объединили силу нации и силу эпохи. Мы сохраняли независимость, суверенитет и территориальную целостность, развивали отношения со странами, обеспечивали макроэкономическую стабильность, контролировали инфляцию, способствовали экономическому росту и обеспечивали основные экономические балансы в сложных мировых условиях.

Правительство всегда обращало внимание на то, чтобы прислушиваться к мнению экспертов, ученых и международных организаций во Вьетнаме. Глава Правительства выразил надежду на то, что делегаты дадут откровенные комментарии, чтобы Правительство могло успешно выполнить цель построения независимой и самостоятельной экономики с активной и эффективной международной интеграцией, обеспечивать процветание и счастье для народа.