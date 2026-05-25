Подготовка туристических кадров к требованиям рынка
Примечательно, что впервые на протяжении четырёх месяцев подряд туристическая отрасль устанавливает рекорд, принимая более 2 млн иностранных туристов ежемесячно. На внутреннем рынке также наблюдается позитивная динамика: за первые четыре месяца 2026 года число внутренних туристов достигло 51 млн человек, увеличившись на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Эти показатели свидетельствуют о всё большей привлекательности Вьетнама как туристического направления, однако одновременно создают значительное давление на кадровый потенциал туристической отрасли, который по-прежнему считается недостаточным как по количеству, так и по качеству.
Согласно докладу Национальной туристической администрации Вьетнама за 2024 год, в туристической отрасли страны занято около 2,5 млн человек, из которых 800 тыс. являются непосредственно занятыми в туризме. При этом лишь 45% работников имеют профильное туристическое образование, тогда как 35% пришли из других отраслей, а ещё 20% не имеют специальной подготовки.
Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что среди работников, получивших туристическое образование, только 10% имеют высшее или послевузовское образование, 50% обладают уровнем начального, среднего профессионального или колледжного образования, а 40% прошли лишь краткосрочные курсы повышения квалификации.
В то же время Генеральный план развития туризма на период 2021–2030 годов с перспективой до 2045 года предусматривает создание к 2030 году около 10,5 млн рабочих мест, включая примерно 3,5 млн рабочих мест непосредственно в туристической отрасли. Это свидетельствует о значительном кадровом дефиците, который необходимо восполнить для обеспечения высоких темпов развития туризма.
Доцент, кандидат наук Нгуен Дык Тханг, заместитель ректора и декан факультета туризма Восточноазиатск ого технологического университета, отметил, что если раньше туристы в основном ограничивались посещением достопримечательностей и прослушиванием экскурсий, то сегодня всё большей популярностью пользуются непосредственные культурные впечатления и аутентичные формы знакомства с местной культурой.
Это требует от работников туристической отрасли не только прочных профессиональных знаний, но и навыков сторителлинга, умения применять современные технологии, творческого мышления, а также междисциплинарных знаний в области культурных индустрий и креативного туризма для удовлетворения реальных потребностей рынка.
Нгуен Дык Тханг подчеркнул, что в условиях конкуренции на основе качества проблема туристической отрасли заключается не в нехватке неквалифицированной рабочей силы, а в дефиците высококвалифицированных специалистов, отвечающих международным стандартам и способных сразу приступить к работе в профессиональной среде.
Для подготовки таких кадров, помимо усилий образовательных учреждений, необходимо тесное участие бизнеса, от разработки учебных программ и организации практической подготовки до создания цивилизованной рабочей среды и достойных условий труда, позволяющих специалистам связывать своё будущее с профессией.
Председатель Ассоциации туристических компаний Вьетнама Као Чи Зунг считает, что в условиях стремительного развития четвёртой промышленной революции и цифровой трансформации туристические кадры Вьетнама формируются по двум основным направлениям: специалисты, работающие с технологическими платформами и занимающиеся цифровизацией данных и туристических продуктов, модернизацией коммуникаций и взаимодействия с клиентами; а также специалисты, непосредственно обслуживающие туристов и обеспечивающие уникальные впечатления от путешествий.
Предприятия могут самостоятельно организовывать подготовку специалистов либо формировать целевые программы совместно с образовательными учреждениями, обеспечивая соответствие выпускников требованиям по знаниям, навыкам и профессиональному поведению, особенно в сфере информационных технологий и иностранных языков. Именно эти компетенции являются ключевыми для того, чтобы туристические кадры не отставали от требований эпохи глобальной интеграции.
Многие эксперты считают, что туристической отрасли уже необходимо проводить более глубокие исследования и статистический анализ для точного прогнозирования потребностей в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу, что позволит сформировать согласованную систему подготовки специалистов в соответствии с реальными потребностями рынка.
Недавно департамент туризма Ханоя организовал специальный учебный курс на базе больницы для экскурсоводов и сотрудников гостиниц, в рамках которого участники получили навыки оказания первой помощи и правильного реагирования в экстренных ситуациях для минимизации рисков и обеспечения безопасности туристов до прибытия медицинских специалистов.
Кроме того, департамент проводит курсы повышения квалификации и обучения культуре общения для водителей велорикш, поваров, местных жителей туристических районов и других категорий работников, непосредственно взаимодействующих с туристами.
В свою очередь в Хошимине планируют организовать программы повышения квалификации по продвижению туризма, консультированию и поддержке туристов, а также обучение работников, непосредственно занятых в туристическом обслуживании, включая таксистов и сотрудников сферы услуг, навыкам коммуникации и разрешения нестандартных ситуаций.
Инвестиции в подготовку туристических кадров в конечном счёте направлены не только на удовлетворение потребностей быстро развивающейся отрасли, но и являются стратегическим решением для укрепления качества и конкурентоспособности Вьетнама на туристической карте региона и мира.