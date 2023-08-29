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Подготовка к 9-й Всемирной конференции молодых парламентариев близка к завершению

28 августа в Ханое председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ провел рабочее заседание по подготовке к девятой Всемирной конференции молодых парламентариев, запланированной на 14-18 сентября в столице.
  Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ выступил с речью. Фото: Зоан Тан/ВИА  
По состоянию на 28 августа на мероприятие зарегистрировались 64 делегации с 244 членами, в том числе 172 депутатов, 72 помощника и секретарей, говорится в сообщении, представленном председателем комитета НС по внешним связям Ву Хай Ха.

Выступая на заседании, Председатель НС Выонг Динь Хюэ подчеркнул, что конференция является важным дипломатическим мероприятием и единственным мероприятием, организованным Национальным собранием Вьетнама в этом году. Это бесценная возможность популяризировать Вьетнам, его народа и достижения среди международных друзей.

Он попросил подкомитеты и организационный совет собрать комментарии на заседании для завершения подготовки.

В тот же день в Ханое состоялась встреча, на которой обсуждались вопросы здравоохранения и профилактики пандемий во время конференции.

Конференция будет посвящена теме «Роль молодежи в содействии реализации Целей устойчивого развития посредством цифровой трансформации и инноваций» с целью дальнейшего подтверждения активного, ответственного и инициативного участия Вьетнама в Межпарламентском союзе (МПС), крупнейшей глобальной организации.

Панельная дискуссия будет сосредоточена на трех основных темах: цифровая трансформация, предпринимательство и инновации, а также культурное разнообразие для устойчивого развития.

ВИА/ИЖВ

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