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Подготовка к 9-й Всемирной конференции молодых парламентариев близка к завершению
Выступая на заседании, Председатель НС Выонг Динь Хюэ подчеркнул, что конференция является важным дипломатическим мероприятием и единственным мероприятием, организованным Национальным собранием Вьетнама в этом году. Это бесценная возможность популяризировать Вьетнам, его народа и достижения среди международных друзей.
Он попросил подкомитеты и организационный совет собрать комментарии на заседании для завершения подготовки.
В тот же день в Ханое состоялась встреча, на которой обсуждались вопросы здравоохранения и профилактики пандемий во время конференции.
Конференция будет посвящена теме «Роль молодежи в содействии реализации Целей устойчивого развития посредством цифровой трансформации и инноваций» с целью дальнейшего подтверждения активного, ответственного и инициативного участия Вьетнама в Межпарламентском союзе (МПС), крупнейшей глобальной организации.
Панельная дискуссия будет сосредоточена на трех основных темах: цифровая трансформация, предпринимательство и инновации, а также культурное разнообразие для устойчивого развития.