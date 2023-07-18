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Подготовка к празднованию 80-летия первых всеобщих выборов в НС
Прошедшие 6 января 1946 года всеобщие выборы в Национальное собрание вошли в историю вьетнамского народа, ознаменовав веху в чётком определении права народа быть хозяином страны после столетия находждения под гнётом французских колонизаторов. Это событие стало примером демократичности выборов, а также послужило предпосылкой для строительства демократии во Вьетнаме.
Успех первых всеобщих выборов открыл для страны новый период - с Национальным собранием, единым правительством, прогрессивной Конституцией и полноценной системой управления, позволяющей представлять вьетнамский народ на международной арене во внутренних и внешних делах.
Выступая на заседании, Председатель НС Хюэ подчеркнул, что празднование станет важным политическим событием.
Это не только даст возможность партии, народу и армии оглянуться на историю становления и развития, а также достижения законодательного органа за последние 80 лет, но и станет движением патриотического соревнования на всех уровнях, во всех отраслях, организациях и населенных пунктах, а также среди всего народа.
Он потребовал тщательной подготовки к памятным мероприятиям, включая составление книги и производство документального фильма об истории НС, а также восстановление памятника Постоянного комитета НС в северной горной провинции Туенкуанг.