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Подготовка кадров для полупроводниковой промышленности - главный приоритет Вьетнама
По данным Министерства информации и коммуникаций (МИК), потребность в рабочей силе для информационных технологий (ИТ) и цифровой промышленности во Вьетнаме оценивается в 150 000 инженеров в год.
Фактическая численность рабочей силы в стране может удовлетворить лишь 40-50% от этой цифры, а для полупроводниковой промышленности - только около 20% от потребности в рабочей силе.
Ву Куанг Хунг, заместитель директора Вьетнамского института стратегии и политики в области промышленности и торговли (VIOIT), отметил, что хотя Вьетнам уже давно является частью цепочки поставок полупроводников, его участие остается только на этапах упаковки и тестирования для нескольких крупных производителей чипов, таких как Intel.
Он добавил, что полупроводники выпускаются в широком ассортименте, но вьетнамские упаковочные мощности способны удовлетворить потребности только в самых простых типах.
До Тхи Тхуи Хыонг, член исполнительного совета Вьетнамской ассоциации электронной промышленности - неправительственной организации, представляющей более 300 предприятий электронной промышленности Вьетнама, сказала, что полупроводниковая промышленность включает в себя множество областей, от инвестиций и производства до разработки и обновления технологий.
Она добавила, что отрасли нужны квалифицированные инженеры-проектировщики интегральных схем (ИС) и рабочая сила, способная освоить процессы производства полупроводников.
Заместитель генерального директора FPT Хоанг Вьет Ань отметил, что в настоящее время во Вьетнаме насчитывается всего около 5 000 инженеров, работающих в 40 компаниях по производству микросхем и полупроводников, а в стране существует дорожная карта по увеличению числа инженеров в 10 раз с настоящего времени до 2030 года.
Крупнейшие вьетнамские ИТ-компании, включая Viettel, Группа почты и телекоммуникаций Вьетнама (VNPT) и FPT, предпринимают активные действия по увеличению своего потенциала в области исследований, разработок и производства в этом секторе.
FPT предоставляет аутсорсинговые услуги производителям микросхем из США, Японии и Республики Корея (РК), а также развивает кадровые ресурсы в отрасли производства чипов и полупроводников.
В частности, помимо создания акционерной компании FPT Semiconductor в 2022 году, группа также занимается подготовкой инженеров, специализирующихся на микросхемах и полупроводниках.
Эксперты считают, что у Вьетнама есть отличная возможность для развития полупроводниковой промышленности благодаря участию нескольких ведущих мировых технологических компаний.
По прогнозам, к концу 2024 года стоимость полупроводниковой промышленности Вьетнама превысит 6,16 миллиарда долларов США, и он станет одним из ключевых производственных центров для многих глобальных предприятий.
Компания Samsung из Республики Корея выбрала Вьетнам в качестве крупнейшего центра разработки продуктов в Юго-Восточной Азии.
Несколько голландских полупроводниковых компаний начали направлять инвестиции на свои предприятия во Вьетнаме.Компания BE Semiconductor Industries N.V. из Нидерландов получила инвестиционный сертификат в Сайгонском парке высоких технологий с капиталом более 115 млрд донгов (4,9 млн долларов США) на первом этапе.
Ожидается, что проект компании вступит в строй в первом квартале следующего года.
Поставщик полупроводников Amkor Technology из Республики Корея в июле увеличил капитал своего завода в промышленном парке Yen Phong II-C в северной провинции Бакнинь более чем на 1,07 млрд долларов США.
В июне провинция также выдала компании Foxconn Circuit Precision (Vietnam) Co. Ltd. свидетельство о регистрации инвестиций для строительства завода стоимостью 383,33 млн долларов США в промышленном парке Намшон-Хаплинь.
Во время своего первого визита во Вьетнам в июле министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вьетнам стал важнейшим звеном в глобальной цепочке поставок полупроводников.
Вьетнам и США также сотрудничают в укреплении устойчивых цепочек поставок, особенно в полупроводниковой промышленности, добавила она.