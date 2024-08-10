Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Подготовка кадров для полупроводниковой промышленности - главный приоритет Вьетнама

Поскольку вьетнамская промышленность по производству чипов и полупроводников видит большие возможности для своего процветания, подготовка кадров является одним из главных приоритетов.

 

По данным Министерства информации и коммуникаций (МИК), потребность в рабочей силе для информационных технологий (ИТ) и цифровой промышленности во Вьетнаме оценивается в 150 000 инженеров в год.

Фактическая численность рабочей силы в стране может удовлетворить лишь 40-50% от этой цифры, а для полупроводниковой промышленности - только около 20% от потребности в рабочей силе.

Ву Куанг Хунг, заместитель директора Вьетнамского института стратегии и политики в области промышленности и торговли (VIOIT), отметил, что хотя Вьетнам уже давно является частью цепочки поставок полупроводников, его участие остается только на этапах упаковки и тестирования для нескольких крупных производителей чипов, таких как Intel.

Он добавил, что полупроводники выпускаются в широком ассортименте, но вьетнамские упаковочные мощности способны удовлетворить потребности только в самых простых типах.

До Тхи Тхуи Хыонг, член исполнительного совета Вьетнамской ассоциации электронной промышленности - неправительственной организации, представляющей более 300 предприятий электронной промышленности Вьетнама, сказала, что полупроводниковая промышленность включает в себя множество областей, от инвестиций и производства до разработки и обновления технологий.

Она добавила, что отрасли нужны квалифицированные инженеры-проектировщики интегральных схем (ИС) и рабочая сила, способная освоить процессы производства полупроводников.

Заместитель генерального директора FPT Хоанг Вьет Ань отметил, что в настоящее время во Вьетнаме насчитывается всего около 5 000 инженеров, работающих в 40 компаниях по производству микросхем и полупроводников, а в стране существует дорожная карта по увеличению числа инженеров в 10 раз с настоящего времени до 2030 года.

Крупнейшие вьетнамские ИТ-компании, включая Viettel, Группа почты и телекоммуникаций Вьетнама (VNPT) и FPT, предпринимают активные действия по увеличению своего потенциала в области исследований, разработок и производства в этом секторе.

FPT предоставляет аутсорсинговые услуги производителям микросхем из США, Японии и Республики Корея (РК), а также развивает кадровые ресурсы в отрасли производства чипов и полупроводников.

В частности, помимо создания акционерной компании FPT Semiconductor в 2022 году, группа также занимается подготовкой инженеров, специализирующихся на микросхемах и полупроводниках.

Эксперты считают, что у Вьетнама есть отличная возможность для развития полупроводниковой промышленности благодаря участию нескольких ведущих мировых технологических компаний.

По прогнозам, к концу 2024 года стоимость полупроводниковой промышленности Вьетнама превысит 6,16 миллиарда долларов США, и он станет одним из ключевых производственных центров для многих глобальных предприятий.

Компания Samsung из Республики Корея выбрала Вьетнам в качестве крупнейшего центра разработки продуктов в Юго-Восточной Азии.

Несколько голландских полупроводниковых компаний начали направлять инвестиции на свои предприятия во Вьетнаме.Компания BE Semiconductor Industries N.V. из Нидерландов получила инвестиционный сертификат в Сайгонском парке высоких технологий с капиталом более 115 млрд донгов (4,9 млн долларов США) на первом этапе.

Ожидается, что проект компании вступит в строй в первом квартале следующего года.

Поставщик полупроводников Amkor Technology из Республики Корея в июле увеличил капитал своего завода в промышленном парке Yen Phong II-C в северной провинции Бакнинь более чем на 1,07 млрд долларов США.

В июне провинция также выдала компании Foxconn Circuit Precision (Vietnam) Co. Ltd. свидетельство о регистрации инвестиций для строительства завода стоимостью 383,33 млн долларов США в промышленном парке Намшон-Хаплинь.

Во время своего первого визита во Вьетнам в июле министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вьетнам стал важнейшим звеном в глобальной цепочке поставок полупроводников.

Вьетнам и США также сотрудничают в укреплении устойчивых цепочек поставок, особенно в полупроводниковой промышленности, добавила она.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Председатель НС просит плодотворно организовать административные единицы

Председатель НС просит плодотворно организовать административные единицы

10 августа председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман потребовал активизировать работу по организации административных единиц уездного и общинного уровня, чтобы обеспечить наилучшие результаты.
ПОДРОБНЕЕ

Top