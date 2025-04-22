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Подготовка досье для номинации археологического комплекса Ок Эо – Ба Тхе в качестве объекта Всемирного культурного наследия
Комплекс Окэо – Батхе является важным следом цивилизации Окэо, которая процветала на юге Вьетнама с I по VII век. Это был один из крупных торговых центров древнего государства Фунань, с развитой системой каналов, архитектурой и археологическими артефактами, отражающими высокий уровень развития экономики, культуры и вероисповедания.
В провинции Анзянг насчитывается более 80 археологических памятников культуры Окэо, при этом памятник Окэо – Батхе признан важнейшим: он ранее являлся городом, портом и крупным экономико-культурным центром древнего государства Фунань. В 2012 году он был включён в список особо охраняемых национальных памятников по решению Премьер-министра Вьетнама.
18 октября 2021 года Премьер-министр Вьетнама утвердил решение о направлении краткого досье памятника Окэо – Батхе в ЮНЕСКО для включения в предварительный список номинантов на статус объекта Всемирного наследия.
По словам Нгуен Кхак Нгуена, заместителя директора Управления по охране культурных памятников Окэо – Батхе, при поддержке Министерства культуры, спорта и туризма, Национального комитета ЮНЕСКО Вьетнама, Национального совета по культурному наследию и Академии общественных наук Вьетнама, первый этап краткого досье был завершён 1 апреля 2022 года.
ЮНЕСКО уже согласовало включение археологического комплекса Окэо – Батхе в предварительный список объектов на номинацию в качестве объекта Всемирного культурного наследия.
Также, по словам директора Управления по охране культурных памятников Окэо – Батхе Нгуен Хуу Зиенга, провинция Анзянг стремится завершить и защитить досье для признания памятника Окэо – Батхе объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО к 2026 году.
Это важный шаг в усилиях по сохранению и продвижению уникальной историко-культурной ценности памятника Окэо – Батхе на международном уровне.