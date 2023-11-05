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Подготовка высококачественных человеческих ресурсов в областях STEM: возможность для Вьетнама совершить прорыв
Высококвалифицированные человеческие ресурсы считаются стратегическим прорывом в развитии страны в условиях глубокой глобализации и промышленной революции 4.0.
Но реальность показывает, что доля студентов, изучающих STEM, во Вьетнаме ниже, чем в некоторых странах региона и Европы, особенно в областях естественных наук и математики. Число студентов, изучающих STEM, в последние годы колебалось в пределах 27% - 30% и в 2021 году достигло около 28,7%. Этот показатель намного ниже, чем в некоторых странах региона и Европы, таких как Сингапур (46%), Малайзия (50%), Южная Корея (35%), Финляндия (36%), Германия (39%).
Кроме того, масштабы пост-дипломной подготовки в областях STEM во Вьетнаме очень малы по сравнению с развитыми странами и составляют очень низкую долю от общего масштаба подготовки кадров в области STEM.
По данным Министерства образования и подготовки кадров в 2021 году число аспирантов в областях STEM составило примерно 1/7 от этого показателя в Корее, в Китае и Израиле, менее 1/10 по сравнению с Сингапур, 1/15 по сравнению с Европейским Союзом и 1/20 по сравнению с Германией и Финляндией. Как известно, доля пост-дипломного образования в областях STEM в Южной Корее составляет 9,4%, Израиле – 16,3%, Финляндии – 27,8%, Германии – 34,4%, в странах Европейского Союза – 33,7%.
Согласно мнениям группы экспертов из Университета Тхайнгуен, Вьетнаму нужна дорожная карта, позволяющая увеличить долю студентов, изучающих специальности STEM, примерно до 60%, чтобы подготовить талантов, которые выступят катализатором социально-экономического развития страны. Сектору образования и подготовки кадров необходимо лучше обеспечивать профориентацию и консультирование учащихся старших классов, а также иметь соответствующие механизмы и политику для привлечения студентов к изучению специальностей STEM в нынешнюю эпоху.
Осознавая текущую ситуацию с высшим образованием, а также качество обучения в областях STEM во Вьетнаме на сегодняшний день, многие университеты пытаются реализовать решения по привлечению студентов.
Решение, предположенное Политехническим институтом при Национальном университете города Хошимин, заключается в том, чтобы структурировать программу обучения по STEM, увеличить количество времени на практику на предприятиях, стажировки, эксперименты, проекты, разрабатывать программу обучения полностью на английском языке, усилять интернационализацию за счет увеличения количества иностранных преподавателей. В этом институте реализуются 22 программы обучения полностью на английском языке, 8 программ инженерии на вьетнамском и французском языках и 2 программы обучения на японскиом языке. По состоянию на август 2023 года все эти программы аккредитованы по международным стандартам.
К концу 2023 года Ханойский университет науки и технологий развернет 32 программы обучения ELITECH, в том числе 19 программ на английском языке, 2 программы в соответствии с французскими инженерными стандартами, 7 международных программ и 4 программы обучения талантов. Число студентов, участвующих в программах ELITECH, составляет до 2200 студентов в год или 30% от годового набора студентов.