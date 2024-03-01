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НОВОСТИ

Подводная банка Тытьинь является частью континентального шельфа Вьетнама

Подводная банка Тытьинь является частью континентального шельфа Вьетнама, и ее суверенитет установлен в полном соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.
    Официальный представитель МИД Фам Тху Ханг. Фото: ВИА  
29 февраля во второй половине дня на очередной пресс-конференции Министерства иностранных дел (МИД) Вьетнама, отвечая на вопрос корреспондента о недавнем размещении Китаем кораблей береговой охраны в районе вьетнамской подводной банки Тытьинь, официальный представитель МИД Фам Тху Ханг заявила:

«Позиция Вьетнама в отношении подводной банки Тытьинь последовательна и неоднократно подтверждалась. Подводная банка Тытьинь является частью континентального шельфа Вьетнама, и ее суверенитет установлен в полном соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Вьетнам решительно выступает против всех действий, нарушающих суверенитет, суверенные права и юрисдикцию над морскими районами Вьетнама, установленные в полном соответствии с международным правом, особенно Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.

Вьетнам защищает и будет настойчиво защищать свои законные права и интересы на море мирными средствами в соответствии с международным правом».

ВИА/ИЖВ

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