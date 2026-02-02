Подарочные корзины к Тэту отвечают разнообразным потребностям потребления

Чтобы удовлетворить покупательский спрос населения, в крупных супермаркетах Ханоя, таких как GO! Thang Long, Saigon Co.op и WinMart, рынок подарочных корзин к Тэту был выведен на прилавки с раннего времени — с широким разнообразием дизайнов и ценовых категорий, ориентированных на разные группы покупателей.

В целях соответствия рыночному спросу в этом году розничная система WinMart разработала разнообразные подарочные корзины к Тэту по нескольким ценовым сегментам, что позволяет покупателям легко делать выбор.

Подарочные наборы «Тай Лок» (богатство и удача), «Happy», «Хынг Выонг» включают привычные товары от авторитетных отечественных брендов. Стоимость корзин начинается от 299 500 донгов, при этом действует политика скидок до 10% при оптовых заказах и раннем бронировании до 20 января 2026 года.

Директор супермаркета WinMart Royal City Фам Тхи Тхуи Хыонг отметила: «Для обслуживания сезона Тэта наша система подготовила подарочные корзины под лозунгом “Дарить подарки к Тэту — дарить любовь”, с широким и разнообразным ассортиментом, по цене от 299 000 донгов и выше, чтобы удовлетворить потребности всех категорий — для родственников и друзей. Как правило, покупатели выбирают корзины среднего ценового сегмента — от 500 000 до 700 000 донгов. Однако существует множество разных групп клиентов с разными потребностями: подарки партнёрам, родственникам, членам семьи — и, соответственно, ценовые категории тоже различаются, и мы всегда готовы их обслужить».

Покупательская активность к Тэту 2026 года, по оценкам, продолжает сохранять хорошие темпы роста. Вместе с тем потребительское поведение смещается в сторону большей осторожности, с приоритетом на продукцию гарантированного качества, проверенных брендов и разумных цен.

В ответ на эту тенденцию ритейлеры заблаговременно сформировали товарные линейки по принципу: надёжность — высокое качество — максимально конкурентные цены на рынке.

По словам директора супермаркета Co.op Mart Хадонг, прошлый год был годом сильных колебаний рынка, с множеством трудностей и вызовов. Поэтому мы выпустили большое количество подарочных коробок и корзин, с разнообразным ассортиментом и ценами от менее 200 000 донгов до нескольких миллионов донгов, чтобы точно соответствовать потребностям потребителей в Ханое. В настоящее время у нас действует привлекательная программа стимулирования продаж “В Co.op — за Тэтом”, с особенно глубокими скидками, доходящими до 50%.

В этом году подарочные корзины к Тэту оформлены в более практичном направлении: в них включены товары повседневного потребления, такие как растительное масло, рыбный соус и другие продукты. Наряду с этим применяемые программы скидок и дисконтные политики удовлетворили большинство потребителей.

Новой особенностью рынка в этом году стало расширение сегмента подарочных корзин для здоровья. Помимо привычных товаров, многие потребители выбирают корзины с орехами, травяными чаями, органической продукцией, а также с кордицепсом и птичьими гнёздами по умеренным ценам.